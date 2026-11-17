El alcalde del distrito de Omar Torrijos Herrera , Eulalio Yangüez, respaldó el anuncio del presidente de la República, José Raúl Mulino, sobre el inicio de conversaciones formales con Minera Panamá para explorar un posible acuerdo relacionado con el proyecto Cobre Panamá. El funcionario calificó la decisión como “lo más correcto” y destacó la importancia de considerar el bienestar de las comunidades de la región.

Yangüez manifestó su preocupación por la posibilidad de que las instalaciones mineras permanezcan abandonadas y comparó la situación con lo ocurrido en el proyecto Petaquilla.

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Alcalde de Omar Torrijos pide priorizar el bienestar de las comunidades

“Es un proyecto que ya lo tenemos aquí, es un proyecto que consideramos, si no se le da atención, queda otro proyecto en abandono, como pasó con Petaquilla. ¿Qué tenemos que encontrar aquí? Precisamente lo que él dijo: el bienestar de Panamá y, por ende, el bienestar de cada uno de los moradores de esta región”, expresó Yangüez. “Es un proyecto que ya lo tenemos aquí, es un proyecto que consideramos, si no se le da atención, queda otro proyecto en abandono, como pasó con Petaquilla. ¿Qué tenemos que encontrar aquí? Precisamente lo que él dijo: el bienestar de Panamá y, por ende, el bienestar de cada uno de los moradores de esta región”, expresó Yangüez.

El alcalde del distrito de Omar Torrijos, Eulalio Yangüez, calificó como “lo más correcto” el anuncio del presidente de la República, @JoseRaulMulino, del inicio de conversaciones con Minera Panamá “es un proyecto que ya lo tenemos aquí, es un proyecto que consideramos si no se… pic.twitter.com/9FyNOrmTej — Telemetro Reporta (@TReporta) November 17, 2026

El alcalde consideró que las conversaciones anunciadas por el Gobierno representan una oportunidad para abordar el futuro del proyecto minero y sus implicaciones para las comunidades cercanas.

Su pronunciamiento se produce después de que Mulino anunciara el inicio de un proceso de diálogo con Minera Panamá, bajo condiciones relacionadas con la soberanía nacional, los beneficios económicos, la protección ambiental y el cumplimiento de la Constitución y las leyes panameñas.

Las conversaciones se encuentran en una etapa inicial y todavía no se ha anunciado un acuerdo definitivo sobre el futuro de Cobre Panamá.