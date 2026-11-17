El alcalde del distrito de Omar Torrijos Herrera, Eulalio Yangüez, respaldó el anuncio del presidente de la República, José Raúl Mulino, sobre el inicio de conversaciones formales con Minera Panamá para explorar un posible acuerdo relacionado con el proyecto Cobre Panamá. El funcionario calificó la decisión como “lo más correcto” y destacó la importancia de considerar el bienestar de las comunidades de la región.
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Alcalde de Omar Torrijos pide priorizar el bienestar de las comunidades
El alcalde consideró que las conversaciones anunciadas por el Gobierno representan una oportunidad para abordar el futuro del proyecto minero y sus implicaciones para las comunidades cercanas.
Su pronunciamiento se produce después de que Mulino anunciara el inicio de un proceso de diálogo con Minera Panamá, bajo condiciones relacionadas con la soberanía nacional, los beneficios económicos, la protección ambiental y el cumplimiento de la Constitución y las leyes panameñas.
Las conversaciones se encuentran en una etapa inicial y todavía no se ha anunciado un acuerdo definitivo sobre el futuro de Cobre Panamá.