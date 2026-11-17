Mulino se reúne con medios y gremios por el caso Rolando Rodríguez

El presidente de la República, José Raúl Mulino , sostuvo un encuentro con representantes de los principales medios de comunicación del país y gremios periodísticos, durante el cual aseguró que la investigación del ataque contra el periodista Rolando Rodríguez, del diario La Prensa, ocurrido el sábado 14 de noviembre de 2026, continuará hasta identificar a los responsables.

Durante la reunión, el mandatario lamentó y condenó lo ocurrido contra el periodista y reiteró que su administración mantiene una posición de respeto hacia la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo en Panamá.}

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Mulino se reúne con medios y gremios por el caso Rolando Rodríguez

En el encuentro también participaron autoridades vinculadas con las investigaciones, quienes manifestaron su compromiso de esclarecer los hechos y llevar el caso hasta las últimas consecuencias.

El presidente aseguró a los representantes de los medios y gremios periodísticos que se continuará con las diligencias necesarias para determinar las responsabilidades correspondientes.

Por su parte, los participantes agradecieron al mandatario la convocatoria y señalaron que la reunión representó, a su juicio, una muestra de compromiso y preocupación por lo ocurrido.

El comunicado no detalla nuevos avances de la investigación ni identifica a posibles responsables del ataque.