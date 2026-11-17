El presidente de la República, José Raúl Mulino , anunció el inicio de conversaciones formales con Minera Panamá para explorar un posible acuerdo relacionado con la mina Cobre Panamá. El proceso estará a cargo de un equipo interministerial liderado por el ministro Julio Moltó y deberá cumplir condiciones relacionadas con la soberanía nacional, la protección ambiental y el respeto a la Constitución.

Durante el anuncio, realizado el lunes 16 de noviembre de 2026, el mandatario estableció cinco principios que, según indicó, serán irrenunciables durante las conversaciones.

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¿Cuáles son las cinco condiciones de Mulino para negociar con Minera Panamá?

“He decidido ordenar el inicio de conversaciones formales con Minera Panamá, para explorar la posibilidad de un acuerdo cuyo objetivo principal sea obtener los mayores beneficios para el país”, el presidente de Panamá, @JoseRaulMulino, anunció que instruyó a un equipo liderado… pic.twitter.com/8ZbeF0IStS — Telemetro Reporta (@TReporta) November 17, 2026

El Gobierno estableció los siguientes principios para orientar el proceso:

Propiedad de los recursos: Los minerales del subsuelo pertenecen en su totalidad a Panamá.

Beneficio económico: El país deberá obtener el máximo beneficio posible, con resultados que se reflejen en todo el territorio nacional.

Soberanía: Ninguna empresa podrá tomar decisiones sobre el territorio, las aguas o el espacio aéreo panameño.

Protección ambiental: Se exigirán altos estándares ambientales, controles estrictos, fiscalización independiente e información pública.

Respeto a la ley: Cualquier acuerdo deberá cumplir plenamente con la Constitución y las leyes panameñas.

Gobierno exige fin de arbitrajes y cierre definitivo de la mina

De acuerdo con el anuncio presidencial, las conversaciones evaluarán una posible reactivación de la actividad minera, condicionada a beneficios económicos para Panamá, la generación de miles de empleos exclusivamente para panameños y la terminación de todos los procesos arbitrales contra el país.

También se exigirá el control y registro abierto de los materiales extraídos, así como el uso responsable del agua.

Una de las condiciones centrales será la inclusión de un plan de cierre ordenado, verificable y definitivo de la mina, financiado por la empresa. Este deberá contemplar medidas de reforestación y prevención de daños ambientales.

El mandatario sostuvo que el cierre definitivo no será negociable y que no se permitirán prórrogas.

¿Habrá participación ciudadana en las conversaciones?

Mulino explicó que el proceso contará con información pública y participación ciudadana, especialmente de las comunidades cercanas al proyecto minero, conforme a los principios del Acuerdo de Escazú.

Además, aclaró que un eventual acuerdo no constituirá una concesión minera. En caso de alcanzarse un entendimiento, el equipo interministerial anunciará la figura jurídica que lo sustentará, en cumplimiento de la Constitución y las leyes de Panamá.

El presidente enfatizó que las conversaciones representan únicamente el inicio de un proceso y que todavía no existe un acuerdo definitivo con Minera Panamá.