Panamá busca inversionistas en Singapur: estos son los grandes proyectos que presentó

El canciller Javier Martínez-Acha sostuvo este sábado 3 de octubre una reunión en Singapur con representantes empresariales de sectores como el marítimo, farmacéutico, inmobiliario, salud y legal, entre otros, interesados en conocer oportunidades de inversión en Panamá.

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¿Qué proyectos presentó Panamá a los empresarios de Singapur?

Durante el encuentro, Martínez-Acha presentó aspectos del Plan Estratégico de Gobierno 2025-2029 y explicó los proyectos que la administración panameña busca desarrollar para impulsar la actividad económica y mejorar la infraestructura del país.

Entre las iniciativas expuestas estuvieron proyectos de reactivación vial que, de acuerdo con lo presentado por el Gobierno, contemplan inversiones millonarias y la creación de más de 7,000 empleos.

El canciller también se refirió a proyectos de movilidad e infraestructura social, entre ellos:

El Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá .

La expansión de la plataforma del Aeropuerto Internacional de Tocumen .

Proyectos relacionados con los aeropuertos regionales .

Obras de movilidad e infraestructura contempladas dentro de la planificación gubernamental.

La presentación forma parte de los esfuerzos de Panamá por atraer capital extranjero y promover al país como plataforma para actividades logísticas, marítimas, comerciales y de servicios.

Canciller destaca oportunidades de inversión en Panamá

“Panamá llama la atención por la política de apertura, estabilidad y, sobre todo, grandes proyectos que permitirán que nuestro país tenga un período de crecimiento en los próximos años”, afirmó Martínez-Acha durante el encuentro.

La promoción internacional de Panamá forma parte de la política exterior del Gobierno, que ha señalado entre sus objetivos la diversificación de alianzas, apertura de mercados y atracción de inversiones.

La reunión empresarial se desarrolla durante la visita oficial del presidente José Raúl Mulino a Singapur, primera parada de una gira que posteriormente continuará en Vietnam. La agenda busca fortalecer alianzas en sectores marítimos, aéreos, tecnológicos, comerciales y agrícolas.

Panamá invita a empresarios al Foro Económico 2027

Martínez-Acha también invitó a los representantes empresariales de Singapur a participar en el III Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2027, que Panamá prepara junto con CAF -Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe-.

El encuentro está previsto para enero de 2027 y Panamá ya trabaja con CAF en aspectos diplomáticos, logísticos y de seguridad, además del proceso de invitación de delegaciones internacionales.

El foro será otra plataforma para promover oportunidades de inversión y fortalecer los vínculos comerciales entre América Latina y otras regiones.