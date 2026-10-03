IKEA Panamá busca personal: estas son las vacantes y cómo enviar el currículum

IKEA continúa avanzando en su llegada a Panamá y mantiene abiertas oportunidades de empleo para diferentes perfiles profesionales, técnicos y operativos. Las vacantes abarcan áreas como ventas, servicio al cliente, logística, diseño, recursos humanos, operaciones, seguridad, marketing y tecnología.
¿Cuáles son las vacantes disponibles en IKEA Panamá?
De acuerdo con la sección oficial “Trabaja con nosotros” de IKEA Panamá, estas son las posiciones anunciadas actualmente:
Ventas
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Supervisor/a de ventas
Vendedor/a
Reponedor/a de tienda
Armador/a de muebles
Servicio al cliente
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Supervisor/a de atención al cliente
Técnico/a de servicio
Analista de calidad
Agente de atención al cliente
Comunicación y Diseño de Interiores
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Visual Merchandiser
Diseñador/a de interiores
Técnico/a de rotulación
Logística
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Responsable de almacén
Supervisor/a de almacén
Operario/a general de almacén
Auditor/a de despacho
Especialista en aduanas
Operario/a de carga
Reponedor/a de almacén
Operario/a de almacén
Recursos Humanos
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Gerente de Recursos Humanos
Generalista de Recursos Humanos
Operaciones
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Responsable de Finanzas
Analista financiero y contable
Técnico/a de mantenimiento
Seguridad y Protección
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Responsable de Seguridad y Salud Ocupacional
Publicidad
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Especialista en Marketing
IT y Ciberseguridad
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Especialista en soporte técnico
¿Cómo enviar el currículum para trabajar en IKEA Panamá?
Las personas interesadas pueden consultar las áreas de empleo disponibles en el sitio web oficial de IKEA Panamá, dentro de la sección “Trabaja con nosotros”.
Para postularse, IKEA solicita enviar el currículum al correo electrónico [email protected]. Antes de remitir el CV, los aspirantes deben cumplir con estas indicaciones:
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Colocar en el asunto del correo el nombre del puesto al que desean aplicar.
Incluir los datos de contacto en el cuerpo del correo electrónico, redactado en español.
Adjuntar el currículum correspondiente a la postulación.
¿Dónde estará IKEA en Panamá?
La contratación forma parte del proceso de llegada progresiva de IKEA al país. La compañía confirmó que su desarrollo contempla el comercio electrónico, una base logística y punto de recogida en Zona Uno, una tienda de formato compacto en Altaplaza y, posteriormente, una tienda de formato medio junto con un centro de distribución en Metropark.
IKEA ha señalado que el proyecto se desarrollará por etapas y que continuará informando sobre nuevos avances a través de sus canales oficiales.