IKEA Panamá busca personal: estas son las vacantes y cómo enviar el currículum

IKEA continúa avanzando en su llegada a Panamá y mantiene abiertas oportunidades de empleo para diferentes perfiles profesionales, técnicos y operativos. Las vacantes abarcan áreas como ventas, servicio al cliente, logística, diseño, recursos humanos, operaciones, seguridad, marketing y tecnología.

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¿Cuáles son las vacantes disponibles en IKEA Panamá?

De acuerdo con la sección oficial “Trabaja con nosotros” de IKEA Panamá, estas son las posiciones anunciadas actualmente:

Ventas

Supervisor/a de ventas

Vendedor/a

Reponedor/a de tienda

Armador/a de muebles

Servicio al cliente

Supervisor/a de atención al cliente

Técnico/a de servicio

Analista de calidad

Agente de atención al cliente

Comunicación y Diseño de Interiores

Visual Merchandiser

Diseñador/a de interiores

Técnico/a de rotulación

Logística

Responsable de almacén

Supervisor/a de almacén

Operario/a general de almacén

Auditor/a de despacho

Especialista en aduanas

Operario/a de carga

Reponedor/a de almacén

Operario/a de almacén

Recursos Humanos

Gerente de Recursos Humanos

Generalista de Recursos Humanos

Operaciones

Responsable de Finanzas

Analista financiero y contable

Técnico/a de mantenimiento

Seguridad y Protección

Responsable de Seguridad y Salud Ocupacional

Publicidad

Especialista en Marketing

IT y Ciberseguridad

Especialista en soporte técnico

¿Cómo enviar el currículum para trabajar en IKEA Panamá?

Las personas interesadas pueden consultar las áreas de empleo disponibles en el sitio web oficial de IKEA Panamá, dentro de la sección “Trabaja con nosotros”.

Para postularse, IKEA solicita enviar el currículum al correo electrónico [email protected]. Antes de remitir el CV, los aspirantes deben cumplir con estas indicaciones:

Colocar en el asunto del correo el nombre del puesto al que desean aplicar.

Incluir los datos de contacto en el cuerpo del correo electrónico , redactado en español.

Adjuntar el currículum correspondiente a la postulación.

¿Dónde estará IKEA en Panamá?

La contratación forma parte del proceso de llegada progresiva de IKEA al país. La compañía confirmó que su desarrollo contempla el comercio electrónico, una base logística y punto de recogida en Zona Uno, una tienda de formato compacto en Altaplaza y, posteriormente, una tienda de formato medio junto con un centro de distribución en Metropark.

IKEA ha señalado que el proyecto se desarrollará por etapas y que continuará informando sobre nuevos avances a través de sus canales oficiales.