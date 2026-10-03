Tarjeta PUNCH del PASE-U: qué necesita para retirarla y dónde puede usarla

La entrega de las tarjetas PUNCH para el pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) llegará a la provincia de Bocas del Toro y al distrito de Kankintú, en la comarca Ngäbe-Buglé, desde el lunes 5 hasta el sábado 10 de octubre. Los acudientes deberán cumplir con varios requisitos antes de retirar la tarjeta.

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¿Qué necesita para retirar la tarjeta PUNCH del PASE-U?

Para recibir la tarjeta, el acudiente deberá presentar su cédula de identidad personal vigente.

Además, deberá haber descargado previamente en su celular la aplicación PUNCH by Caja de Ahorros y realizar el proceso de validación correspondiente.

El IFARHU recomienda a los acudientes no asistir acompañados de los estudiantes ni de otras personas, con el objetivo de facilitar y mantener organizado el proceso de entrega.

En resumen, antes de acudir debe tomar en cuenta:

Llevar su cédula vigente .

Descargar previamente PUNCH by Caja de Ahorros .

Realizar el proceso de validación correspondiente.

Consultar previamente la fecha y el lugar asignados en el cronograma del IFARHU.

Evitar acudir acompañado del estudiante o de otras personas.

¿Qué puede comprar con la tarjeta PUNCH del PASE-U?

Los fondos correspondientes al PASE-U podrán utilizarse para cubrir diferentes necesidades de los estudiantes.

Entre las compras y servicios permitidos se encuentran:

Útiles escolares.

Ropa.

Calzado.

Alimentos.

Medicamentos.

Servicios de óptica.

Servicios médicos.

Consumo en restaurantes que no expendan bebidas alcohólicas.

Los fondos están destinados al beneficio educativo y social del estudiante, por lo que los acudientes deben tomar en cuenta las condiciones establecidas para su utilización.

¿Dónde entregarán las tarjetas PUNCH del 5 al 10 de octubre?

La nueva jornada se desarrollará en Bocas del Toro y Kankintú, donde está prevista la entrega de 29,629 tarjetas para beneficiar a 55,453 estudiantes de primaria, premedia y media.

El desembolso correspondiente al PASE-U para estos beneficiarios asciende a B/.5,935,170.00.

El recorrido comenzará el lunes 5 de octubre en Almirante e Isla Colón y posteriormente continuará en:

Changuinola.

Chiriquí Grande.

Kankintú, comarca Ngäbe-Buglé.

La entrega se realizará hasta el sábado 10 de octubre, según el cronograma establecido para cada región.

Los acudientes deben consultar previamente la programación oficial correspondiente a su área para conocer el centro y la fecha que les corresponde antes de trasladarse al punto de entrega.