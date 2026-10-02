Panamá Nacionales -  2 de octubre de 2026 - 11:36

Licencia de conducir en Panamá: examen de estupefacientes tendrá nueva vigencia

La ATTT informó que el examen de consumo de estupefacientes tendrá una vigencia de 30 días para los trámites de licencias en los que es requerido.

Licencia de conducir en Panamá.

Licencia de conducir en Panamá.

Ana Canto
Por Ana Canto

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) informó que, tras reuniones con el Ministerio de Salud (Minsa) y Sertracen, se coordinaron ajustes relacionados con el requisito del examen de consumo de estupefacientes para determinados trámites de licencias de conducir en Panamá.

Según el ajuste anunciado por la ATTT el 1 de octubre de 2026, el resultado del examen tendrá una vigencia de un mes o 30 días calendario, contados desde la fecha de emisión por parte de un laboratorio autorizado por el Minsa.

¿Para qué licencias se requiere el examen de estupefacientes?

La ATTT aclaró que no se trata de un requisito nuevo, sino de un cambio en el período de validez del resultado del examen. La medida aplica para los siguientes trámites:

  • Primera licencia: categoría D.
  • Renovación: E1, E2, E3, F, G, H, I y J.
  • Ampliación: D, E1, E2, E3, F, G, H, I y J.
  • Permisos juveniles: A, B y C.

Los conductores que requieran más información sobre los trámites y requisitos pueden consultar el sitio web oficial de https://www.sertracen.com.pa/.

Licencia de conducir: requisito de examen.

Licencia de conducir: requisito de examen.

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