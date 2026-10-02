Black Weekend ya comenzó: cuidado con precios inflados y la letra pequeña

El Black Weekend 2026 inició este viernes 2 de octubre en Panamá, con promociones y descuentos anunciados en miles de establecimientos. Ante el aumento de las compras, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) recomendó comparar precios, revisar las condiciones de las ofertas y solicitar siempre la factura fiscal.

La jornada comercial se extenderá hasta el domingo 4 de octubre y contará con la participación anunciada de más de 3,000 establecimientos y 16 centros y plazas comerciales a nivel nacional.

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Contenido de interés: Administrador de Acodeco emite recomendaciones para el Black Weekend y ante el alza del combustible

Black Weekend: ¿Qué recomienda Acodeco antes de comprar?

El administrador de Acodeco, Ramón Abadi, pidió a los consumidores no dejarse llevar únicamente por la presentación de las promociones y prestar atención a los precios y condiciones anunciadas.

El administrador de la @AcodecoPma, Ramón Abadi, indica que mantienen operativos en las estaciones de combustible para verificar que no se estén realizando prácticas de acaparamiento y hace un llamado a denunciar este tipo de situaciones.



“Vamos a ir ahora a verificar todo este… pic.twitter.com/m1PqVhC4u5 — Telemetro Reporta (@TReporta) October 2, 2026

Abadi recomendó tomar fotografías de los precios, comparar entre diferentes establecimientos y preguntar cuánto cuesta el producto antes de concretar una compra.

También llamó la atención sobre prácticas como mostrar precios elevados antes de aplicar descuentos y sobre el uso de elementos publicitarios llamativos o información presentada en letra pequeña.

“Recuerden en todo momento pedir su factura fiscal”, señaló Abadi, quien explicó que este documento constituye el comprobante de la compraventa y puede servir al consumidor en caso de que posteriormente necesite presentar un reclamo ante Acodeco.

El funcionario también recomendó revisar las políticas de garantía antes de comprar y recordó que el consumidor puede desistir de adquirir un producto cuando el precio o las condiciones ofrecidas no le resulten convenientes.

Acodeco verifica estaciones de combustible

“Aunque el comercio nace de la buena fe entre el agente económica y el consumidor, es importante saber que también la publicidad entra dentro de este mercadeo. Hay inteligencia artificial, se busca las ofertas, poner la letra pequeña, colores despampanantes, precios inflados que… pic.twitter.com/hpvppHalK8 — Telemetro Reporta (@TReporta) October 2, 2026

Acodeco mantiene además operativos en estaciones de combustible para verificar posibles irregularidades relacionadas con el abastecimiento.

Abadi explicó que los funcionarios realizan verificaciones de metrología para determinar, entre otros aspectos, la existencia de combustible en los tanques cuando se reportan situaciones relacionadas con la disponibilidad del producto.

Acodeco ha señalado previamente que las estaciones deben garantizar el expendio continuo del combustible disponible y que sus funcionarios realizan verificaciones cuando se reporta la no venta pese a existir inventario.

El administrador hizo un llamado a denunciar posibles situaciones de acaparamiento y cuestionó que se limite arbitrariamente la cantidad de producto que puede adquirir un consumidor cuando existe disponibilidad.

¿Hasta cuándo será el Black Weekend 2026?

El Panamá Black Weekend se desarrolla del 2 al 4 de octubre de 2026. Las promociones abarcan categorías como tecnología, moda, calzado, belleza, joyería, accesorios y artículos para el hogar, aunque los descuentos y condiciones dependen de cada establecimiento.

Acodeco recomienda conservar facturas y demás comprobantes relacionados con las compras ante cualquier reclamo posterior.