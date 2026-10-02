Tres nuevas leyes entran en escena: estos son los cambios para pasaportes, justicia y turismo

El presidente de la República, José Raúl Mulino, sancionó las leyes 553, 554 y 555 del 29 de septiembre de 2026, que introducen disposiciones relacionadas con el sistema judicial de Panamá, el pasaporte electrónico ordinario para estudiantes panameños en el extranjero y la creación de la Ruta del Trapiche como circuito turístico, cultural y gastronómico.

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¿Qué establece la Ley 553 sobre el sistema judicial?

La Ley 553 del 29 de septiembre de 2026 modifica disposiciones del Código Judicial relacionadas con la organización territorial y jerárquica de la administración de justicia.

Los cambios reconfiguran la organización del sistema judicial a nivel de Distritos Judiciales, Circuitos Judiciales y Distritos Municipales.

El presidente de Panamá, @JoseRaulMulino, sancionó la Ley 553 del 29 de septiembre de 2026, que modifica el Código Judicial y reconfigura el orden jerárquico y territorial del sistema judicial a nivel de Distritos Judiciales, Circuitos Judiciales y Distritos Municipales.… pic.twitter.com/6X2areVvvx — Telemetro Reporta (@TReporta) October 2, 2026

La normativa introduce así modificaciones en la estructura territorial utilizada para la administración de justicia en el país.

¿Qué cambia con la Ley 554 para los estudiantes panameños en el extranjero?

Mulino también sancionó la Ley 554 del 29 de septiembre de 2026, que adiciona un artículo a la Ley 32 de 2013, mediante la cual se creó la Autoridad de Pasaportes de Panamá.

La nueva normativa incorpora una disposición específica relacionada con el pasaporte electrónico ordinario para estudiantes panameños que se encuentran en el extranjero.

De esta manera, se modifica el marco legal que regula la expedición de pasaportes para incluir una disposición dirigida específicamente a este grupo de ciudadanos.

¿Qué es la Ruta del Trapiche creada mediante la Ley 555?

La tercera normativa sancionada es la Ley 555 del 29 de septiembre de 2026, que crea oficialmente la Ruta del Trapiche.

La ley establece esta iniciativa como un circuito turístico, cultural y gastronómico que comprende las zonas productoras de panela, también conocida como raspadura, y sus derivados en el país.

La ruta busca reconocer el trabajo de los hombres y mujeres del campo vinculados a la producción artesanal de la caña de azúcar y permitir que los visitantes conozcan el proceso de elaboración, las tradiciones y las expresiones culturales de estas comunidades.

Entre los beneficiarios contemplados se encuentran los productores de panela y sus derivados, las comunidades que integren la ruta, operadores turísticos locales y visitantes interesados en la cultura y gastronomía panameñas.

La Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), en coordinación con el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), tendrá responsabilidades relacionadas con la implementación, promoción y mantenimiento de la Ruta del Trapiche.