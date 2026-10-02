Agreden a docente en escuela de Panamá Oeste: autoridades investigan el caso

El pasado martes 29 de septiembre, se registró un hecho de violencia en el Centro Educativo José María Barranco, en Panamá Oeste , donde un docente que impartía clases de Religión y Educación Física fue agredido. La situación ha generado preocupación dentro de la comunidad educativa.

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Madre de familia asegura que había presentado una queja

Por su parte, la madre de familia manifestó que había presentado una denuncia ante la Regional de Educación de La Chorrera y que también informó al director del plantel sobre situaciones que, según su versión, involucraban presunta violencia verbal hacia ella y a su acudido.

La madre aseguró que, al considerar que no se habían tomado acciones frente a la situación que había denunciado, tomó la decisión de agredir al docente al ver otra acción contra su hijo.

Estas declaraciones forman parte de los elementos que deberán ser evaluados durante las investigaciones correspondientes.

¿Qué dijo el director del centro educativo?

Carlos Fernández, director del centro educativo, explicó que, tras recibir la queja de la madre de familia, se reunieron con el supervisor de la zona escolar, el cuerpo directivo y el docente involucrado.

Según explicó, al profesor se le levantó un acta y se le informó sobre la situación planteada. Además, se mantiene seguimiento al caso.

El director señaló que anteriormente ya se habían presentado quejas relacionadas con el docente, por lo que se le habían realizado algunas recomendaciones. Mientras concluyen las investigaciones, el profesor permanece en la Dirección Regional de Educación de Panamá Oeste.

¿Qué pasará con las calificaciones de los estudiantes?

Sobre los cuestionamientos relacionados con las calificaciones que, según la madre de familia, habría colocado el docente, el director indicó que estas serán evaluadas.

Mientras se desarrolla el proceso, otro docente especializado se encuentra impartiendo las clases correspondientes a las asignaturas.

“Nosotros al escuchar las quejas de la madre, de la acudiente, procedimos a reunirnos con nuestro supervisor de zona escolar y también con el docente y el cuerpo directivo. Allí se levanta un acta donde se le hace saber sobre la situación latente que hay con el docente y le damos… pic.twitter.com/oMifcuFygu — Telemetro Reporta (@TReporta) October 2, 2026

Autoridades educativas dan seguimiento al caso

El director explicó que tanto el supervisor de zona escolar como el personal administrativo de la Regional de Educación de Panamá Oeste han brindado acompañamiento y seguimiento a la situación.

Fernández hizo un llamado a mantener la cordura, la cortesía y el respeto dentro de los centros educativos.

“Debemos ser ejemplo para nuestros estudiantes”, señaló al referirse a la importancia de resolver este tipo de situaciones por las vías correspondientes.