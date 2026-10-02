Panamá Nacionales -  2 de octubre de 2026 - 06:57

Accidente en la Vía Centenario: taxi colisiona con camión rumbo a la capital

Un taxi y un camión articulado estuvieron involucrados en un accidente en la Vía Centenario, con dirección hacia la ciudad de Panamá.

Accidente en la Vía Centenario

Accidente en la Vía Centenario

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Un accidente de tránsito en la Vía Centenario se registró este viernes 2 de octubre entre un taxi y un camión articulado, con dirección hacia la ciudad de Panamá. Se recomienda a los conductores que circulan por este importante corredor vial mantener precaución al aproximarse al punto del incidente.

Accidente en la Vía Centenario

De acuerdo con la información preliminar, en el hecho están involucrados un vehículo tipo taxi y un camión articulado.

El accidente ocurrió en los carriles con dirección hacia la ciudad de Panamá.

Hasta el momento no se ha informado oficialmente si hay personas heridas ni las circunstancias que provocaron la colisión.

Tampoco se ha precisado la magnitud de la afectación al tráfico o si alguno de los carriles permanece cerrado. Se recomienda a los conductores mantenerse atentos a las actualizaciones de las autoridades.

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