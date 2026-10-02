Accidente en la Vía Centenario: taxi colisiona con camión rumbo a la capital

Un accidente de tránsito en la Vía Centenario se registró este viernes 2 de octubre entre un taxi y un camión articulado, con dirección hacia la ciudad de Panamá. Se recomienda a los conductores que circulan por este importante corredor vial mantener precaución al aproximarse al punto del incidente.

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Accidente en la Vía Centenario

Se registra un accidente de tránsito entre un taxi y un camión articulado en la Vía Centenario, con dirección hacia la ciudad de Panamá. pic.twitter.com/VEnnsLWvEV — Telemetro Reporta (@TReporta) October 2, 2026

De acuerdo con la información preliminar, en el hecho están involucrados un vehículo tipo taxi y un camión articulado.

El accidente ocurrió en los carriles con dirección hacia la ciudad de Panamá.

Hasta el momento no se ha informado oficialmente si hay personas heridas ni las circunstancias que provocaron la colisión.

Tampoco se ha precisado la magnitud de la afectación al tráfico o si alguno de los carriles permanece cerrado. Se recomienda a los conductores mantenerse atentos a las actualizaciones de las autoridades.