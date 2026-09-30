Accidente en San Salvador deja un muerto y 7 heridos tras choque de camión

Una persona falleció y otras siete resultaron heridas en un accidente de tránsito ocurrido en San Salvador, capital de El Salvador , luego de que un camión volquete colisionara contra varios vehículos. De acuerdo con información preliminar de la Policía local, el vehículo de carga habría presentado desperfectos en el sistema de frenos.

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¿Qué se sabe del accidente en San Salvador?

Según informó la Policía, el accidente se produjo después de que el camión volquete presentara problemas en los frenos y posteriormente impactara contra varios vehículos.

#InternacionalesTR Una persona falleció y otras 7 resultaron heridas en un accidente de tránsito ocurrido en San Salvador, capital de El Salvador.



La policía local indicó que el percance se registró luego de que un camión volquete presentara desperfectos en los frenos y… pic.twitter.com/uKXiPUUxTr — Telemetro Reporta (@TReporta) September 30, 2026

El hecho dejó como saldo preliminar una persona fallecida y siete heridas. Las autoridades informaron además que el conductor del camión se encuentra bajo custodia policial en un hospital.

Por el momento, no se han proporcionado detalles sobre la identidad de la persona fallecida ni sobre la condición de los siete heridos.

Las autoridades mantienen las investigaciones para establecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente y determinar las responsabilidades correspondientes.