¿Se va Bolillo Gómez? Yamil Bukele revela lo que le dijo tras el 6-0 ante Guatemala

El colombiano Hernán Bolillo Gómez puso su cargo como técnico de la selección de El Salvador a disposición si el equipo no logra mantenerse en la Liga A de la Concacaf y desciende a la Liga B, según informó este miércoles Yamil Bukele, presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut).
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¿Qué dijo Bolillo Gómez sobre su futuro con El Salvador?
Bukele explicó que sostuvo reuniones tanto con los jugadores como con el cuerpo técnico después del resultado frente a Guatemala.
Según el presidente de la Fesfut, el entrenador colombiano le manifestó que “si no deja a la selección mayor en el grupo A, se va el día martes”.
El dirigente agregó: “Bolillo me dijo, y le tomé la palabra, que si no logra mantener a la selección en el grupo A, se va el martes y eso es lo que puso sobre la mesa”.
El Salvador todavía tiene por delante dos encuentros determinantes para definir su permanencia en la máxima categoría de la Liga de Naciones.
El Salvador busca evitar el descenso a Liga B
La selección salvadoreña suma tres puntos en el Grupo B de la Liga A. De acuerdo con la información proporcionada, también tienen tres unidades Guatemala, Honduras y Jamaica.
En esta fase, los dos primeros equipos de cada grupo avanzarán a los cuartos de final, instancia en la que se incorporarán las selecciones preclasificadas de México, Estados Unidos, Canadá y Panamá.
Además de definir posiciones en la Liga de Naciones, el torneo tiene importancia de cara a la Copa Oro 2027, al formar parte del proceso clasificatorio de Concacaf.
Bolillo Gómez dirige a El Salvador desde febrero de 2025. En 18 partidos oficiales registra cuatro victorias, cinco empates y nueve derrotas, según los datos suministrados.
FUENTE: EFE