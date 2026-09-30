¿Se va Bolillo Gómez? Yamil Bukele revela lo que le dijo tras el 6-0 ante Guatemala

El colombiano Hernán Bolillo Gómez puso su cargo como técnico de la selección de El Salvador a disposición si el equipo no logra mantenerse en la Liga A de la Concacaf y desciende a la Liga B, según informó este miércoles Yamil Bukele, presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut).

El pronunciamiento se produce después de la derrota por 6-0 frente a Guatemala en la fase de grupos de la Liga de Naciones de la Concacaf.

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¿Qué dijo Bolillo Gómez sobre su futuro con El Salvador?

Bukele explicó que sostuvo reuniones tanto con los jugadores como con el cuerpo técnico después del resultado frente a Guatemala.

El colombiano Hernán 'Bolillo' Gómez puso a disposición su cargo si la selección mayor de El Salvador no se mantiene en la Liga A de la Concacaf y desciende a la Liga B, según informó este miércoles el presidente de la Federación Salvadoreña (Fesfut), Yamil Bukele, en una… pic.twitter.com/GT6KxIcZ8v — Telemetro Reporta (@TReporta) September 30, 2026

Según el presidente de la Fesfut, el entrenador colombiano le manifestó que “si no deja a la selección mayor en el grupo A, se va el día martes”.

“El cuerpo técnico se queda con la selección para los dos partidos del día viernes y del día lunes”, afirmó Bukele. “El cuerpo técnico se queda con la selección para los dos partidos del día viernes y del día lunes”, afirmó Bukele.

El dirigente agregó: “Bolillo me dijo, y le tomé la palabra, que si no logra mantener a la selección en el grupo A, se va el martes y eso es lo que puso sobre la mesa”.

El Salvador todavía tiene por delante dos encuentros determinantes para definir su permanencia en la máxima categoría de la Liga de Naciones.

“Hay que trabajar, hay que trabajar y mucho. Hay que levantar los ánimos y mucho, y hay que ir con mucho valor a enfrentar el partido contra Jamaica y Martinica”, añadió Bukele. “Hay que trabajar, hay que trabajar y mucho. Hay que levantar los ánimos y mucho, y hay que ir con mucho valor a enfrentar el partido contra Jamaica y Martinica”, añadió Bukele.

El Salvador busca evitar el descenso a Liga B

La selección salvadoreña suma tres puntos en el Grupo B de la Liga A. De acuerdo con la información proporcionada, también tienen tres unidades Guatemala, Honduras y Jamaica.

En esta fase, los dos primeros equipos de cada grupo avanzarán a los cuartos de final, instancia en la que se incorporarán las selecciones preclasificadas de México, Estados Unidos, Canadá y Panamá.

Además de definir posiciones en la Liga de Naciones, el torneo tiene importancia de cara a la Copa Oro 2027, al formar parte del proceso clasificatorio de Concacaf.

Bolillo Gómez dirige a El Salvador desde febrero de 2025. En 18 partidos oficiales registra cuatro victorias, cinco empates y nueve derrotas, según los datos suministrados.

FUENTE: EFE