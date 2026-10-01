Tribunal Electoral rechaza cambios introducidos a las reformas electorales para los comicios de 2029

El Tribunal Electoral (TE) manifestó su rechazo a varios de los cambios introducidos durante el primer debate del proyecto de reformas al Código Electoral y señaló que no respaldará medidas que, a su juicio, puedan afectar la democracia, la equidad y la transparencia de las elecciones generales de 2029.

El pronunciamiento se produce durante la discusión del Proyecto de Ley 699, presentado originalmente por el Tribunal Electoral y que fue aprobado en primer debate por la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional.

¿Qué cambios a las reformas electorales cuestiona el Tribunal Electoral?

En un comunicado, la entidad calificó como retrocesos para el sistema electoral algunas de las modificaciones y adiciones realizadas durante el primer debate.

"El proyecto presentado contiene significativos avances para el país; mientras que los cambios y adiciones que se hicieron en primer debate en la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales -de la Asamblea Nacional-, representan retrocesos para el sistema electoral panameño, entre los que destacan el aumento de límites en los montos de donaciones privadas para candidatos a diputados y alcaldes, permitir que autoridades electas mantengan la titularidad de dos cargos simultáneamente, extender los plazos para que funcionarios con aspiraciones a cargos de elección puedan permanecer en sus puestos, entre otros", señaló el Tribunal.

El TE reconoció que el Órgano Legislativo tiene la facultad constitucional de discutir, aprobar o rechazar las leyes, pero señaló que, a su juicio, debe prevalecer la prudencia y el interés general durante la discusión.

El Tribunal Electoral recordó que presentó el proyecto de reformas luego de un proceso desarrollado en la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE), en el que participaron partidos políticos, representantes de la libre postulación, organizaciones de la sociedad civil, universidades e instituciones públicas.