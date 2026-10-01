Panamá invita a Uruguay al Foro Económico de América Latina y el Caribe 2027.

El viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación, Carlos Guevara Mann, se reunió en Montevideo con el ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Mario Lubetkin, a quien invitó a participar en el Foro Económico de América Latina y el Caribe 2027, que se realizará en Panamá en enero próximo.

El encuentro será organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y el Gobierno Nacional.

Guevara Mann también extendió una invitación a Uruguay para participar en la próxima reunión hemisférica de seguridad convocada en Panamá por la Organización de los Estados Americanos (OEA), a instancias del presidente José Raúl Mulino.

La reunión tendrá como objetivo debatir los desafíos que representan la delincuencia transnacional y el crimen organizado para la democracia y la estabilidad de los países de la región.

Panamá y Uruguay abordan programa de cooperación

Durante el encuentro, Lubetkin acogió las invitaciones y destacó las relaciones entre Panamá y Uruguay, así como los valores compartidos en materia de democracia, multilateralismo, respeto al derecho internacional y cooperación.

Guevara Mann agradeció la participación de Uruguay en la conmemoración del Bicentenario del Congreso Anfictiónico, celebrada en Panamá en junio pasado. También felicitó al país sudamericano por el ejercicio de la Presidencia Pro Témpore del Mercado Común del Sur (Mercosur) y de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

Uruguay emitió recientemente un sello postal conmemorativo del Bicentenario del Congreso Anfictiónico y auspició, junto con Panamá, una conferencia sobre el tema en la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi), con sede en Montevideo.

Evalúan proyectos de cooperación entre ambos países

Guevara Mann y Lubetkin también abordaron el programa de cooperación entre Panamá y Uruguay, basado en el convenio firmado en 1998. Próximamente se desarrollará la primera Comisión Mixta de Cooperación entre ambos países.

En otra reunión con Martín Clavijo, director ejecutivo de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional, se acordó incluir seis proyectos en el programa de cooperación 2026-2027, relacionados con cuidado ambiental, desarrollo agropecuario y promoción de la salud.

Además, se evaluó la posibilidad de incorporar otros cuatro proyectos en una próxima etapa, entre ellos el acompañamiento de Uruguay a la iniciativa para la adquisición y puesta en marcha de un ciclotrón destinado a la producción de radiofármacos en Panamá.