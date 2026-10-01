Exportaciones de Panamá suman B/.534.6 millones.

Las exportaciones nacionales de bienes de Panamá totalizaron B/.534.6 millones entre enero y junio de 2026, lo que representa una disminución interanual de B/.151.5 millones, equivalente al 22.1% , frente al mismo período de 2025, según el informe Coyuntura Económica de junio de 2026 del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El documento, elaborado por la Dirección de Análisis Económico y Social del MEF con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) de la Contraloría General de la República, atribuye principalmente esta disminución a un efecto base de comparación.

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En junio de 2025 se registraron exportaciones extraordinarias de remanentes de material almacenado provenientes de la actividad minera de cobre. Al excluir este efecto, las demás exportaciones nacionales registraron un crecimiento de B/.18.2 millones, equivalente al 3.5%.

¿Qué productos aumentaron sus exportaciones?

El desempeño positivo estuvo respaldado por el incremento de las exportaciones de productos agropecuarios e industriales, entre ellos melón, sandía, piña, camarones, café, madera, carne bovina, otros productos del mar y desechos de acero, cobre y aluminio.

Por capítulos arancelarios, los principales incrementos correspondieron a:

Desperdicios de oro y bisutería: B/.15.1 millones adicionales .

. Madera y manufacturas de madera: B/.11.4 millones .

. Carnes: B/.5.6 millones .

. Papel y cartón: B/.5.1 millones .

. Frutas: B/.3.9 millones.

Exportaciones de banano muestran recuperación

El informe también destaca una recuperación gradual de las exportaciones de banano durante el segundo trimestre de 2026. Entre abril y junio, las ventas externas de este producto superaron los B/.10 millones mensuales.

En junio, las exportaciones de banano alcanzaron B/.17.1 millones, superando el registro de marzo de 2025, cuando totalizaron B/.16.4 millones antes de la paralización laboral de ese año.

Según el MEF, la recuperación estuvo respaldada por la normalización progresiva de las actividades productivas y por un entorno de precios más favorable en los mercados internacionales.

Durante el primer semestre de 2026, los precios promedio del banano aumentaron 2.9% en el mercado europeo y 6.3% en Estados Unidos.

Asimismo, avanzó la recuperación de las operaciones de Chiquita Panamá, que mantiene en producción alrededor de 20 fincas bananeras y aproximadamente 5,000 hectáreas cultivadas.

Estados Unidos lidera destinos de las exportaciones panameñas

Los principales destinos de las exportaciones durante el período analizado fueron:

Estados Unidos: B/.94.1 millones.

B/.94.1 millones. Taiwán: B/.69.5 millones.

B/.69.5 millones. Países Bajos: B/.38.3 millones.

B/.38.3 millones. India: B/.37.9 millones.

B/.37.9 millones. Costa Rica: B/.27.4 millones.

Además, se registraron B/.42.9 millones en exportaciones a través de la Zona Libre de Colón.

Los resultados muestran que, aunque el valor total de las exportaciones nacionales disminuyó frente al primer semestre de 2025, el MEF atribuye buena parte de la diferencia al efecto de las exportaciones extraordinarias relacionadas con la actividad minera registradas el año anterior.