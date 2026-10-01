Nataly Delgado recibe reconocimiento tras conquistar título mundial supermosca de la AMB

La boxeadora panameña Nataly Delgado , campeona mundial supermosca de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), recibió un pergamino y una medalla de reconocimiento por parte del Gobierno Nacional, durante un acto realizado en el Salón Amarillo del Palacio Presidencial.

El reconocimiento fue entregado por los ministros Juan Carlos Orillac, de la Presidencia, y Niurka Palacios Urriola, de la Mujer, en nombre del Gobierno Nacional y del presidente de la República, José Raúl Mulino.

Durante la ceremonia, Orillac entregó el pergamino a la campeona en presencia de familiares, amigos, colegas y representantes de la AMB. Por su parte, Palacios le impuso la medalla por el título mundial que ostenta y que próximamente defenderá.

Nataly Delgado agradece reconocimiento

Durante su intervención, Palacios resaltó el esfuerzo y sacrificio de Delgado para sobresalir en el boxeo y reiteró el compromiso gubernamental de apoyar a los deportistas panameños en diferentes disciplinas.

Delgado agradeció el reconocimiento y el recibimiento en el Palacio Presidencial, algo que, según comentó, hace 30 años jamás imaginó que ocurriría. La atleta destacó las dificultades, sacrificios, disciplina y constancia que marcaron su camino hasta conquistar el título mundial supermosca de la AMB.

“Panamá tenía 10 años que no tenía campeones mundiales y, bueno, gracias a todo ese sacrificio y esa disciplina, logramos regalarle este título a Panamá. Me siento honrada y privilegiada de que Dios me haya concedido este momento”, expresó.

La boxeadora también atribuyó su logro al equipo que la acompaña y a su familia, especialmente a su madre, Elsa Hernández.

Nataly Delgado defenderá su título en noviembre

Delgado, oriunda de Santiago de Veraguas, cuenta con un récord de 21 victorias, cinco de ellas por nocaut, y defenderá su título mundial en un combate de unificación de coronas ante la mexicana Irma “Torbellino” García, campeona mundial de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

El combate está previsto para noviembre en Andrews, Texas, según informó Julio César Archibold, entrenador y esposo de la campeona panameña.