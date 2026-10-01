Selección de Panamá empata 1-1 ante Nueva Zelanda y cae en penales en amistoso internacional

Este jueves, la Selección de Panamá perdió la oportunidad de avanzar a la final de la Copa Kirin tras caer 5-3 en penales ante Nueva Zelanda, luego de empatar 1-1 durante los 90 minutos reglamentarios.

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El encuentro se disputó en el Estadio Internacional de Yokohama, Japón, donde ambas selecciones buscaron llegar a la final del torneo.

¿Cuándo marcaron los goles?

Nueva Zelanda abrió el marcador al minuto 13, cuando Marko Stamenic puso el 1-0 a favor del conjunto neozelandés.

Panamá consiguió el empate al minuto 45+1, por el jugador Giovany Herbert, quien colocó el 1-1 en el marcador.

Durante el segundo tiempo, ambos equipos tuvieron oportunidades para tomar la ventaja, pero ninguno logró volver a marcar, por lo que el encuentro terminó igualado y tuvo que definirse desde el punto penal.

En la tanda, Nueva Zelanda se impuso 5-3, resultado que le permitió avanzar a la final de la Copa Kirin, mientras que Panamá quedó fuera de la disputa por el título.

¡TERMINA EL PARTIDO !#PanamáMayor empata su compromiso ante Nueva Zelanda pero cae en la tanda de penales en esta Copa Internacional Amistosa Kirin . Los nuestros jugarán su próximo partido por el tercer y cuarto lugar.



(3)1-1(5)

G. Herbert



Yokohama, Japón… pic.twitter.com/zCcHZMOojv — FEPAFUT (@fepafut) October 1, 2026

Panamá jugará por el tercer puesto

Tras la derrota en penales, el equipo panameño se prepara ahora para disputar el partido por el tercer puesto de la Copa Kirin.

La Marea Roja se enfrentará al otro equipo que resulte derrotado en la semifinal. Este encuentro está programado para el 5 de octubre de 2026.