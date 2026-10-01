¿Se puede trabajar en Estados Unidos con visa B1/B2? Embajada aclara su uso

La Embajada de Estados Unidos en Panamá recordó que las personas que poseen una visa B1/B2 no están autorizadas a trabajar en Estados Unidos. Este tipo de visa está destinado a visitas temporales relacionadas con turismo, determinados asuntos de negocios o tratamiento médico.

La sede diplomática hizo un llamado a evitar el uso indebido de este documento migratorio y proporcionó un canal para reportar posibles situaciones de abuso.

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¿Para qué se puede utilizar una visa B1/B2?

De acuerdo con la advertencia divulgada por la Embajada, las visas B1/B2 están destinadas a viajes temporales por motivos como:

Turismo.

Negocios.

Tratamiento médico.

La clasificación B-1 contempla actividades temporales de negocios permitidas por las normas migratorias estadounidenses, pero no autoriza a aceptar un empleo en Estados Unidos. La B-2 corresponde principalmente a turismo y otras visitas temporales.

Trabajar en EE.UU. con visa B1/B2 es ILEGAL.



Estas visas son solo para turismo, negocios o tratamiento médico.



Ofrecer empleo o facilitar el mal uso de una visa puede constituir trata de personas.



Si sospechas de un abuso migratorio o laboral: [email protected] pic.twitter.com/QQoLqyHQXA — U.S. Embassy Panama (@USEmbPAN) October 1, 2026

¿Qué advirtió la Embajada sobre las ofertas de trabajo?

“Trabajar en EE.UU. con visa B1/B2 es ilegal”, señaló la Embajada en su advertencia.

La representación diplomática agregó que ofrecer empleo o facilitar el uso indebido de una visa puede estar relacionado con situaciones que constituyan trata de personas, dependiendo de las circunstancias.

Por ello, las personas que sospechen de un posible abuso migratorio o laboral pueden comunicarse con la Embajada de Estados Unidos en Panamá mediante el correo electrónico [email protected].

La advertencia cobra especial importancia para quienes reciben propuestas de trabajo en Estados Unidos mientras cuentan únicamente con una visa B1/B2, debido a que esta categoría migratoria no constituye una autorización de empleo.