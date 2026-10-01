Alcaldía de Panamá y AMPYME anuncian beneficios para emprendedores: ¿Quiénes aplican?

La Alcaldía de Panamá y la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (AMPYME) establecieron beneficios dirigidos a nuevos emprendedores y negocios existentes, como parte de un acuerdo que busca facilitar el desarrollo de actividades económicas. Los incentivos tendrán una duración de hasta dos años, dependiendo del tipo de negocio.

Para los nuevos emprendimientos, el beneficio estará dirigido a negocios que registren ingresos de hasta B/.200,000.

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Alcaldía de Panamá: ¿Cuál es el beneficio para los nuevos emprendedores?

Las personas que inicien una actividad económica bajo el acuerdo podrán acceder al beneficio de actividad económica y rótulo de hasta 5 metros cuadrados durante dos años.

ATENCIÓN



Para los nuevos emprendedores que inicien actividades bajo el acuerdo, se establece el beneficio de actividad económica y rótulo de hasta 5 m² por 2 años, aplicable a negocios con ingresos de hasta B/.200,000.



Para los negocios existentes, una vez que estén al día… pic.twitter.com/88pcmmV7t9 — Alcaldía de Panamá (@Panamaalcaldia) September 30, 2026

La medida será aplicable a los negocios cuyos ingresos sean de hasta B/.200,000, de acuerdo con la información suministrada.

De esta manera, los nuevos emprendimientos que cumplan con las condiciones establecidas podrán recibir el beneficio durante sus primeros dos años de actividad.

¿Qué beneficio tendrán los negocios que ya existen?

El acuerdo también contempla a los comercios y emprendimientos que ya se encuentran operando.

En estos casos, una vez que el negocio se encuentre al día con sus obligaciones, podrá acceder al beneficio de un rótulo de hasta 5 metros cuadrados durante un año.

Los beneficios son diferentes según se trate de un nuevo emprendimiento o de un negocio existente, por lo que los interesados deberán verificar las condiciones correspondientes a su situación antes de acogerse al acuerdo.