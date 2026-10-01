Mira en vivo el partido de la Selección de Fútbol de Panamá contra Nueva Zelanda, desde el Estadio Internacional de Yokohama, Japón. Sigue la transmisión desde las pantallas de RPC TV.
Marea Roja Deportes - 1 de octubre de 2026 - 00:00
VIDEO | EN VIVO Panamá vs. Nueva Zelanda: transmisión en directo
Mira en vivo el partido de la Selección de Panamá contra Nueva Zelanda. El encuentro se disputa desde el Estado Internacional de Yokohama.
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