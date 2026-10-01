¿Qué ocurrió en Macho de Monte? Sinaproc explica cómo una creciente sorprendió al grupo

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó que fueron localizados los cuerpos de las dos personas que habían sido arrastradas por la corriente durante una práctica en el Cañón de Macho de Monte, en Cuesta de Piedra, distrito de Tierras Altas, provincia de Chiriquí. Las otras 11 personas que permanecían atrapadas fueron rescatadas.

Omar Smith, director general del Sinaproc, explicó que durante la madrugada se utilizaron drones como parte de las labores de búsqueda y estos permitieron ubicar a una de las personas.

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El director del @Sinaproc_Panama, Omar @osmithgallardo, informa que localizaron los cuerpos de las dos personas que fueron arrastradas por la corriente mientras realizaban una práctica de ascenso como parte del Curso de Operaciones y Técnicas de Rescate con Cuerda en Montaña, en… pic.twitter.com/VoDexvFCFU — Telemetro Reporta (@TReporta) October 1, 2026

“En horas de la madrugada, como parte de los procesos de búsqueda, se levantaron unos drones y los drones entonces dieron con el hallazgo de la persona”, explicó Smith. “En horas de la madrugada, como parte de los procesos de búsqueda, se levantaron unos drones y los drones entonces dieron con el hallazgo de la persona”, explicó Smith.

¿Qué ocurrió en el Cañón de Macho de Monte?

De acuerdo con el relato proporcionado por el personal que se encontraba en el lugar, el grupo participaba en actividades prácticas de rappel como parte del Curso de Operaciones y Técnicas de Rescate con Cuerda en Montaña cuando se registró una creciente.

“El relato de los compañeros en el terreno es básicamente que se encontraban en las operaciones de práctica de rappel como parte del curso de montaña y, al momento que están trabajando en la mitad de la cuerda o de la línea, se da el incidente de que se registra lo que es la creciente”, detalló Smith. “El relato de los compañeros en el terreno es básicamente que se encontraban en las operaciones de práctica de rappel como parte del curso de montaña y, al momento que están trabajando en la mitad de la cuerda o de la línea, se da el incidente de que se registra lo que es la creciente”, detalló Smith.

El director del Sinaproc indicó que las personas encargadas de la seguridad en la línea alertaron al resto del grupo para iniciar la evacuación.

“El relato de los compañeros en el terreno es básicamente que se encontraban en las operaciones de práctica de rappel como parte del curso de montaña y al momento que están trabajando en la mitad de la cuerda o de la línea, se da el incidente de que se registra lo que es la… pic.twitter.com/XUk2hiEjZ1 — Telemetro Reporta (@TReporta) October 1, 2026

“Los compañeros que estaban haciendo de seguridad en la línea le avisan a los demás y empiezan los procesos de evacuación”, señaló. “Los compañeros que estaban haciendo de seguridad en la línea le avisan a los demás y empiezan los procesos de evacuación”, señaló.

Las 11 personas que quedaron atrapadas dentro del cañón lograron ser rescatadas, mientras que las dos personas arrastradas por la corriente fueron posteriormente localizadas sin vida.

Sinaproc mantiene personal en el terreno desarrollando las labores necesarias para la recuperación de los cuerpos y la atención de la emergencia.