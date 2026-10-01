Mulino viaja a Asia: estos son los seis acuerdos que Panamá prevé firmar en Singapur

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino , realizará una gira de trabajo por Singapur y Vietnam entre el 4 y el 8 de octubre, con una agenda enfocada en promover inversiones y fortalecer la cooperación en los sectores marítimo, aéreo, tecnológico, comercial, de seguridad y agrícola.

El mandatario estará acompañado por la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, y una delegación oficial que incluye al canciller Javier Martínez-Acha; el ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza; el ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares; y el gerente general del Aeropuerto Internacional de Tocumen, José Ruiz.

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¿Qué hará Mulino durante su visita a Singapur?

Mulino tiene previsto arribar a Singapur el 4 de octubre. Como parte de su agenda oficial, sostendrá encuentros con el presidente Tharman Shanmugaratnam y el primer ministro Lawrence Wong.

Presidente Mulino viaja a Singapur y Vietnam para atraer inversiones y consolidar alianzas en los sectores marítimo, aéreo, tecnológico, comercial y agrícola



El presidente @@JoseRaulMulino viajará a Asia en una gira de trabajo que iniciará en Singapur y concluirá en Vietnam.… pic.twitter.com/rjAaAAXG8O — Astrid Salazar (@as_salazar) October 1, 2026

Panamá y Singapur ya habían abordado oportunidades para profundizar su cooperación económica en comercio, inversiones, administración portuaria y cadenas de suministro durante la visita del canciller singapurense Vivian Balakrishnan a Panamá en mayo de 2026.

Durante la nueva visita se prevé la firma de seis acuerdos bilaterales, relacionados con:

Intercambio de créditos de carbono.

Estrategia Nacional de Semiconductores.

Cooperación en servicios aéreos.

Promoción de proyectos logísticos marítimos.

Fomento de la marina mercante.

Fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre Panamá y Singapur.

Panamá cuenta actualmente con una Estrategia Nacional de Microelectrónica y Semiconductores, según informó recientemente la Presidencia.

Previo a los encuentros de alto nivel, Mulino y la primera dama participarán en una ceremonia protocolar de bautizo de una orquídea.

Mulino continuará su gira en Vietnam

Después de Singapur, el presidente viajará a Hanoi, donde Panamá buscará fortalecer sus relaciones políticas, económicas y comerciales con Vietnam.

La agenda contempla cooperación en seguridad, agricultura, educación marítima, turismo y transporte marítimo, además de la promoción de Panamá como plataforma logística para facilitar el acceso de productos y empresas vietnamitas a América Latina.

Para el 6 de octubre está prevista una reunión con representantes de empresas navieras y del sector marítimo vietnamita, además de encuentros oficiales con las autoridades de ese país.

El 7 de octubre, Mulino tiene programadas reuniones con autoridades de la Asamblea Nacional y del Gobierno vietnamita.

La agenda cerrará con el Foro Empresarial Panamá–Vietnam “Conectando mercados, creando oportunidades”, organizado por la Embajada de Panamá en Vietnam y la Cámara de Comercio e Industria de Vietnam (VCCI).

Según la información suministrada, se espera la participación de más de 70 líderes empresariales vietnamitas de distintos sectores. También está prevista la suscripción de un acuerdo entre la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) y la VCCI.

El regreso del presidente Mulino a Panamá está previsto para el 8 de octubre.