Selección de Panamá: tendrá tres bajas en su gira por Asia: ¿por qué no jugarán?

La Selección de Panamá tendrá tres bajas en su gira por Asia.

La Selección de Panamá dio a conocer que tendrá tres bajas durante la gira por Asia. La Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT) confirmó las ausencias de José Córdoba, Andrés Andrade y Josué Vergara.

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Mientras el equipo ya se encuentra en Asia preparándose para el partido amistoso, la Marea Roja afrontará su próximo compromiso con 24 jugadores, debido a que no habrá más llamados para sustituir a los futbolistas que causaron baja.

¿Por qué estos jugadores son baja en la Selección de Panamá?

José Córdoba: presentó una molestia en el tobillo izquierdo, según la información suministrada por su club.

Josué Vergara: su club reportó una molestia muscular.

La Federación informó que se encuentra a la espera de las pruebas médicas solicitadas en ambos casos para conocer mayores detalles sobre sus condiciones.

Andrés Andrade: sufrió una lesión en los isquiotibiales durante el partido entre LASK Linz y Hartberg, según informó la FEPAFUT.

La situación de Andrade ya cuenta con una confirmación médica.

Finalmente, este viernes 25 de septiembre de 2026, a las 8.30 a.m., Panamá se enfrentará a India en un partido amistoso.