Selección de Panamá: tendrá tres bajas en su gira por Asia: ¿por qué no jugarán?

La Selección de Panamá dio a conocer que tendrá tres bajas durante la gira por Asia. La Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT) confirmó las ausencias de José Córdoba, Andrés Andrade y Josué Vergara.
Mientras el equipo ya se encuentra en Asia preparándose para el partido amistoso, la Marea Roja afrontará su próximo compromiso con 24 jugadores, debido a que no habrá más llamados para sustituir a los futbolistas que causaron baja.
¿Por qué estos jugadores son baja en la Selección de Panamá?
- José Córdoba: presentó una molestia en el tobillo izquierdo, según la información suministrada por su club.
- Josué Vergara: su club reportó una molestia muscular.
La Federación informó que se encuentra a la espera de las pruebas médicas solicitadas en ambos casos para conocer mayores detalles sobre sus condiciones.
- Andrés Andrade: sufrió una lesión en los isquiotibiales durante el partido entre LASK Linz y Hartberg, según informó la FEPAFUT.
La situación de Andrade ya cuenta con una confirmación médica.
Finalmente, este viernes 25 de septiembre de 2026, a las 8.30 a.m., Panamá se enfrentará a India en un partido amistoso.