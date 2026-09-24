Fútbol Deportes -  24 de septiembre de 2026 - 09:23

Selección de Panamá: tendrá tres bajas en su gira por Asia: ¿por qué no jugarán?

José Córdoba, Andrés Andrade y Josué Vergara no estarán con la Selección de Panamá ante India por diferentes molestias y una lesión.

La Selección de Panamá tendrá tres bajas en su gira por Asia.

La Selección de Panamá tendrá tres bajas en su gira por Asia.

@fepafut
Orlanys Castellano
Por Orlanys Castellano

La Selección de Panamá dio a conocer que tendrá tres bajas durante la gira por Asia. La Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT) confirmó las ausencias de José Córdoba, Andrés Andrade y Josué Vergara.

Mientras el equipo ya se encuentra en Asia preparándose para el partido amistoso, la Marea Roja afrontará su próximo compromiso con 24 jugadores, debido a que no habrá más llamados para sustituir a los futbolistas que causaron baja.

¿Por qué estos jugadores son baja en la Selección de Panamá?

  • José Córdoba: presentó una molestia en el tobillo izquierdo, según la información suministrada por su club.
  • Josué Vergara: su club reportó una molestia muscular.

La Federación informó que se encuentra a la espera de las pruebas médicas solicitadas en ambos casos para conocer mayores detalles sobre sus condiciones.

  • Andrés Andrade: sufrió una lesión en los isquiotibiales durante el partido entre LASK Linz y Hartberg, según informó la FEPAFUT.

La situación de Andrade ya cuenta con una confirmación médica.

Finalmente, este viernes 25 de septiembre de 2026, a las 8.30 a.m., Panamá se enfrentará a India en un partido amistoso.

En esta nota:
Seguir leyendo

Panamá vs. India EN VIVO: hora, canal y dónde ver el partido amistoso

Nathalee Aranda conquista medalla de oro en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

¿Quién es Sergio Pardo? El español que se suma a la Selección de Panamá

Recomendadas

Más Noticias