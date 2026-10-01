José Emilio Moreno asume la rectoría de la UP y anuncia una nueva carrera

El doctor José Emilio Moreno tomó posesión este jueves 1 de octubre como rector de la Universidad de Panamá (UP) y anunció una nueva etapa enfocada en innovación académica, investigación y modernización. Entre sus planes figura la apertura de una carrera de Inteligencia Artificial y el fortalecimiento de áreas como Internet de las Cosas y Ciencia de Datos.

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Universidad de Panamá apuesta por Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos

Moreno anunció que la transformación académica de la Universidad de Panamá contempla fortalecer áreas vinculadas con las nuevas tecnologías, entre ellas Internet de las Cosas y Ciencia de Datos.

El doctor José Emilio Moreno tomó posesión este jueves 1 de octubre como rector de la @UNIVERSIDAD_PMA, y anunció una nueva etapa en la innovación académica, investigación, modernización administrativa y mejoramiento de la infraestructura.



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Uno de los principales anuncios es la apertura de una carrera de Inteligencia Artificial. También se proyecta fortalecer los laboratorios, simuladores y herramientas tecnológicas disponibles para la formación de los estudiantes.

La nueva administración plantea, además, impulsar la investigación, los programas de posgrado y los procesos de acreditación internacional de las carreras.

Por el momento no se detalló cuándo comenzaría la nueva carrera de Inteligencia Artificial ni cuándo se abriría el proceso de admisión.

¿Qué cambios anunció el nuevo rector para los centros regionales?

Moreno planteó otorgar mayores capacidades a los Centros Regionales Universitarios para que puedan desarrollar carreras tomando en consideración las necesidades económicas y sociales de cada provincia.

La propuesta busca que la oferta académica pueda responder a las características y demandas particulares de las diferentes regiones del país.

¿Qué hará la Universidad de Panamá durante los primeros 100 días?

En materia de infraestructura, el rector anunció un plan de mejoramiento que contempla varias acciones durante los primeros 100 días de su administración, de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria.

Entre las medidas anunciadas están:

Limpieza profunda de las instalaciones.

Pintura de edificios.

Reparación de baños.

Recuperación y mantenimiento de diferentes espacios universitarios.

Moreno también planteó fortalecer la relación de la Universidad de Panamá con los tres Órganos del Estado, manteniendo el respeto a la autonomía universitaria.

Asimismo, propuso ampliar los vínculos de la casa de estudios superiores con empresas privadas, entidades públicas y organizaciones no gubernamentales.