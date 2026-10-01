Comarca Ngäbe-Buglé tendrá su primer hospital: estará ubicado en Chichica

Primer hospital de la comarca Ngäbe-Buglé estará en Chichica

La comarca Ngäbe-Buglé tendrá por primera vez un hospital, que estará ubicado en Chichica, informó este jueves 1 de octubre el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo. El Minsa también impulsa el uso de drones para transportar medicamentos e insumos médicos hacia comunidades de difícil acceso y fortalecer la atención de salud en la región.

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Primer hospital de la comarca Ngäbe-Buglé estará en Chichica

El Ministerio de Salud (Minsa) gestiona la construcción del Hospital Comarcal en Chichica, una instalación con la que se busca ampliar la capacidad de atención y facilitar el acceso de la población a servicios hospitalarios.

El proyecto pretende reducir los largos desplazamientos que deben realizar residentes de diferentes comunidades para recibir atención médica.

El Minsa no detalló en la información suministrada la fecha prevista para el inicio de operaciones del hospital.

Drones llevarán medicamentos a comunidades de difícil acceso

El anuncio se produjo durante el lanzamiento del proyecto “Mejorando vidas en la comarca Ngäbe-Buglé con drones, tecnología y salud comunitaria”, desarrollado por el Minsa junto con la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) y la Fundación Barça.

La iniciativa contempla utilizar drones para apoyar el traslado de insumos médicos hacia comunidades donde las condiciones geográficas dificultan el acceso.

Según Boyd Galindo, esta tecnología permitirá facilitar el transporte de:

Medicamentos esenciales para pacientes con tuberculosis .

Medicamentos para pacientes con VIH .

Tratamientos contra la malaria .

Sueros antiofídicos para atender casos de mordeduras de serpientes y otros animales ponzoñosos.

El ministro indicó que el proyecto se complementará con avances en telemedicina y comunicación satelital, desarrollados en coordinación con el Ministerio de Educación, para facilitar la comunicación entre pacientes y profesionales de la salud sin que siempre sea necesario desplazarse hasta centros urbanos.

También hizo un llamado a la Autoridad Aeronáutica Civil para continuar fortaleciendo el marco regulatorio que permita ampliar el uso de drones en el país.

Centro de Medicina Nuclear y Oncología abrirá en Bugaba

Durante la actividad, Boyd Galindo anunció además que en las próximas semanas se inaugurará en Bugaba, Chiriquí, el primer Centro de Medicina Nuclear y Oncología.

La instalación contará con aceleradores lineales para el tratamiento de pacientes con cáncer. Uno ya se encuentra instalado y un segundo está en proceso de instalación.

El centro dispondrá además de espacios habilitados para:

15 sillones de quimioterapia .

15 puestos de diálisis.

De acuerdo con el Minsa, la nueva infraestructura permitirá ampliar la atención especializada para residentes de Chiriquí, Bocas del Toro, Veraguas y la comarca Ngäbe-Buglé, con el objetivo de reducir los traslados hacia la ciudad de Panamá para recibir estos tratamientos.