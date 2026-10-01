Panamá Nacionales -  1 de octubre de 2026 - 15:43

ENA cierra el Corredor Norte en dirección a la 24 de Diciembre

Un accidente provocó el cierre del Corredor Norte en Brisas del Golf, en dirección a la 24 de Diciembre. ENA mantiene personal y una grúa en el sitio.

ENA cierra el Corredor Norte

ENA cierra el Corredor Norte

@ENA
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Corredor Norte permanece cerrado a la altura de Brisas del Golf, en dirección hacia la 24 de Diciembre, debido a un accidente de tránsito registrado este jueves 1 de octubre. Personal de asistencia vial de la Empresa Nacional de Autopistas (ENA) se encuentra en el lugar atendiendo la situación.

Accidente provoca cierre del Corredor Norte

Para atender la emergencia y realizar las labores necesarias en la vía, fue movilizada al punto una grúa de 50 toneladas.

El cierre afecta la circulación en dirección hacia la 24 de Diciembre, por lo que los conductores que transitan por este sector deben tomar precauciones ante posibles afectaciones en el tráfico.

Hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre personas heridas, los vehículos involucrados ni las circunstancias que provocaron el accidente.

Tampoco se ha indicado una hora estimada para la reapertura del tramo afectado. ENA mantiene personal de asistencia vial en el lugar mientras continúan las labores.

En esta nota:
Seguir leyendo

PASE-U: IFARHU entregará tarjetas PUNCH del 5 al 10 de octubre en estas zonas

Comarca Ngäbe-Buglé tendrá su primer hospital: estará ubicado en Chichica

Mujeres mayores de 40 años podrán hacerse mamografías sin orden médica: conozca los centros

Recomendadas

Más Noticias