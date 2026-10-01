ENA cierra el Corredor Norte en dirección a la 24 de Diciembre

El Corredor Norte permanece cerrado a la altura de Brisas del Golf, en dirección hacia la 24 de Diciembre, debido a un accidente de tránsito registrado este jueves 1 de octubre. Personal de asistencia vial de la Empresa Nacional de Autopistas (ENA) se encuentra en el lugar atendiendo la situación.

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El Corredor Norte fue cerrado a la altura de Brisas del Golf, en dirección a la 24 de Diciembre, debido a un accidente de tránsito. Personal de asistencia vial de @ENACorredoresPA y una grúa de 50 toneladas se encuentran en el sitio. pic.twitter.com/3UZeWWdLaP — Telemetro Reporta (@TReporta) October 1, 2026

Accidente provoca cierre del Corredor Norte

Para atender la emergencia y realizar las labores necesarias en la vía, fue movilizada al punto una grúa de 50 toneladas.

El cierre afecta la circulación en dirección hacia la 24 de Diciembre, por lo que los conductores que transitan por este sector deben tomar precauciones ante posibles afectaciones en el tráfico.

Hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre personas heridas, los vehículos involucrados ni las circunstancias que provocaron el accidente.

Tampoco se ha indicado una hora estimada para la reapertura del tramo afectado. ENA mantiene personal de asistencia vial en el lugar mientras continúan las labores.