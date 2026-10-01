Feria de las Flores y del Café abre convocatoria: MIDA mantiene el plazo hasta el 30 de octubre

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), a través de la Comisión Nacional de Ferias, informó que se encuentra abierto el periodo de postulaciones para los representantes de los sectores público y privado que conformarán el Patronato de la Feria Internacional de las Flores y del Café de Boquete, en la provincia de Chiriquí.
Contenido de interés: MIDA inspecciona venta y almacenamiento de agroinsumos en establecimiento de Colón
MIDA: ¿Hasta cuándo estarán abiertas las postulaciones?
De acuerdo con la Comisión Nacional de Ferias, el periodo establecido para recibir las postulaciones será:
-
Inicio: jueves 1 de octubre de 2026.
Cierre: viernes 30 de octubre de 2026.
La convocatoria está dirigida a representantes de los sectores público y privado interesados en conformar el Patronato de la Feria Internacional de las Flores y del Café.
La información suministrada no detalla los requisitos, documentos, lugares o mecanismos para presentar las postulaciones, por lo que los interesados deberán mantenerse atentos a las comunicaciones oficiales del MIDA y de la Comisión Nacional de Ferias para conocer estos detalles.