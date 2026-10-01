Panamá Nacionales -  1 de octubre de 2026 - 11:10

Feria de las Flores y del Café abre convocatoria: MIDA mantiene el plazo hasta el 30 de octubre

La Comisión Nacional de Ferias del MIDA abrió hasta el 30 de octubre las postulaciones del sector público y privado para el Patronato de la Feria de Boquete.

MIDA mantiene el plazo hasta el 30 de octubre

MIDA mantiene el plazo hasta el 30 de octubre

@MIDA
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), a través de la Comisión Nacional de Ferias, informó que se encuentra abierto el periodo de postulaciones para los representantes de los sectores público y privado que conformarán el Patronato de la Feria Internacional de las Flores y del Café de Boquete, en la provincia de Chiriquí.

La convocatoria estará disponible durante todo octubre, por lo que los interesados tendrán hasta finales de mes para presentar su postulación.

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MIDA: ¿Hasta cuándo estarán abiertas las postulaciones?

De acuerdo con la Comisión Nacional de Ferias, el periodo establecido para recibir las postulaciones será:

  • Inicio: jueves 1 de octubre de 2026.

  • Cierre: viernes 30 de octubre de 2026.

La convocatoria está dirigida a representantes de los sectores público y privado interesados en conformar el Patronato de la Feria Internacional de las Flores y del Café.

La información suministrada no detalla los requisitos, documentos, lugares o mecanismos para presentar las postulaciones, por lo que los interesados deberán mantenerse atentos a las comunicaciones oficiales del MIDA y de la Comisión Nacional de Ferias para conocer estos detalles.

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