Feria de las Flores y del Café abre convocatoria: MIDA mantiene el plazo hasta el 30 de octubre

MIDA mantiene el plazo hasta el 30 de octubre

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) , a través de la Comisión Nacional de Ferias, informó que se encuentra abierto el periodo de postulaciones para los representantes de los sectores público y privado que conformarán el Patronato de la Feria Internacional de las Flores y del Café de Boquete, en la provincia de Chiriquí.

La convocatoria estará disponible durante todo octubre, por lo que los interesados tendrán hasta finales de mes para presentar su postulación.

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MIDA: ¿Hasta cuándo estarán abiertas las postulaciones?

¡PERIODO DE POSTULACIONES ABIERTO!



La Comisión Nacional de Ferias informa que se encuentra abierto el periodo de postulaciones para los representantes del sector público y privado que conformarán el Patronato de la Feria Internacional de las Flores y del Café de Boquete. pic.twitter.com/I4Ct2VXXWD — Ministerio de Desarrollo Agropecuario (@MIDAPma) October 1, 2026

De acuerdo con la Comisión Nacional de Ferias, el periodo establecido para recibir las postulaciones será:

Inicio: jueves 1 de octubre de 2026.

Cierre: viernes 30 de octubre de 2026.

La convocatoria está dirigida a representantes de los sectores público y privado interesados en conformar el Patronato de la Feria Internacional de las Flores y del Café.

La información suministrada no detalla los requisitos, documentos, lugares o mecanismos para presentar las postulaciones, por lo que los interesados deberán mantenerse atentos a las comunicaciones oficiales del MIDA y de la Comisión Nacional de Ferias para conocer estos detalles.