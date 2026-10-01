Panamá Nacionales -  1 de octubre de 2026 - 10:49

Migración expulsa de Panamá a dos venezolanos con antecedentes en Estados Unidos

El Servicio Nacional de Migración expulsó de Panamá a dos venezolanos detectados en Herrera y Darién y reportó antecedentes en Estados Unidos.

Migración expulsa de Panamá a dos venezolanos 

Migración expulsa de Panamá a dos venezolanos 

@Migración
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Servicio Nacional de Migración (SNM) expulsó de Panamá a dos ciudadanos de nacionalidad venezolana que permanecían en el Centro de Detención Administrativo Migratorio Masculino. Ambos fueron enviados con destino a Venezuela, luego de ser detectados en procedimientos realizados en las provincias de Herrera y Darién.

Según informó Migración, uno de los ciudadanos mantenía una situación de estancia irregular en territorio panameño, mientras que el segundo había sido detectado por evasión de un puesto de control.

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¿Por qué fueron expulsados los dos ciudadanos venezolanos?

El SNM detalló que uno de los hombres fue ubicado en Herrera y se encontraba en condición migratoria irregular. De acuerdo con la institución, durante las verificaciones se confirmaron antecedentes en Estados Unidos relacionados con delitos de hurto agravado y posesión de artículos robados.

El segundo ciudadano venezolano fue detectado en Darién por evasión de un puesto de control. Migración informó que esta persona registra antecedentes en Estados Unidos relacionados con tráfico de migrantes.

Tras los procedimientos administrativos correspondientes, ambos permanecieron en el Centro de Detención Administrativo Migratorio Masculino hasta que se ejecutó su expulsión con destino a Venezuela.

La información sobre los antecedentes de ambos ciudadanos corresponde a lo reportado por el Servicio Nacional de Migración.

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