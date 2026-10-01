Meduca y CSS implementarán aulas de clases para niños hospitalizados por largos períodos

El Ministerio de Educación ( Meduca ) y la Caja de Seguro Social (CSS) firmaron un acuerdo de colaboración para implementar aulas de clases en hospitales, con el objetivo de atender a niños y adolescentes que deben permanecer por largos períodos en centros médicos debido a sus condiciones de salud.

El director de la CSS, Dino Mon, explicó que la iniciativa permitirá que los menores con estancias prolongadas en hospitales pediátricos puedan continuar sus estudios y, posteriormente, regresar a sus centros educativos sin mayores retrasos en su aprendizaje.

¿Cómo funcionarán las aulas de clases en los hospitales?

Para que un menor pueda ingresar al programa se requerirá la autorización correspondiente de los médicos y familiares.

El ministro de Educación, Ventura Vega, señaló que se contará con un grupo de docentes encargados de impartir las clases a los estudiantes hospitalizados.

Una de estas aulas se encuentra en la Ciudad de la Salud y está equipada con los implementos necesarios para el desarrollo de las clases. En este espacio ya se realizan inducciones con los menores.

Los niños que permanecen hospitalizados durante períodos prolongados reciben de sus maestros de grado los módulos de Español y Matemáticas, cuyos contenidos son reforzados por los docentes durante su estancia en el hospital.