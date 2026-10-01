Accidente en Penonomé: colisión entre dos pick-up deja tres personas trasladadas

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP) atendió una emergencia por la colisión entre dos vehículos tipo pick-up en la vía Panamericana, a la altura de Llano Marín, Penonomé . Cinco personas fueron evaluadas por paramédicos y tres requirieron traslado a un centro hospitalario.

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Tres personas fueron trasladadas tras accidente en Penonomé

De acuerdo con el reporte de los Bomberos, unidades de emergencia acudieron al lugar para atender a las personas involucradas en el accidente.

Bomberos de Penonomé atendieron una emergencia por colisión entre dos vehículos tipo pick-up en la vía Panamericana, en Llano Marín.

Paramédicos evaluaron a 5 personas y 3 de ellas fueron trasladadas estables a un centro hospitalario. @BCBRP pic.twitter.com/fY8aLnbMfh — Telemetro Reporta (@TReporta) October 1, 2026

Los paramédicos evaluaron a cinco personas y determinaron el traslado de tres de ellas a un centro hospitalario. El BCBRP informó que los pacientes trasladados se encontraban estables.

Hasta el momento no se han informado las causas de la colisión ni se han proporcionado mayores detalles sobre las otras dos personas evaluadas.

El accidente involucró a dos vehículos tipo pick-up y ocurrió en Llano Marín, sobre la vía Panamericana, en el distrito de Penonomé.