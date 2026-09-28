Centro Regional de la Universidad de Panamá de San Miguelito será inaugurado en diciembre

El rector saliente de la Universidad de Panamá (UP), Eduardo Flores Castro, informó que el Centro Regional Universitario de San Miguelito, ubicado en Panamá Norte, será inaugurado durante el mes de diciembre, luego de que culmine la construcción de la planta de tratamiento.

Las declaraciones de Flores surgieron durante su rendición de cuentas, luego de 10 años en el cargo y previo al inicio de funciones del nuevo rector, José Emilio Moreno.

Nuevo Centro Regional Universitario de San Miguelito

El nuevo espacio académico se ubica a pocos metros de las estaciones San Isidro y Villa Zaita de la Línea 1 del Metro de Panamá y está diseñado para albergar a unos 12,000 estudiantes.

La moderna infraestructura cuenta con 14 edificios, entre ellos cinco destinados a aulas, además de 20 laboratorios, un auditorio con capacidad para 500 personas, gimnasios y áreas deportivas, así como espacios académicos y administrativos.

José Emilio Moreno, nuevo rector de la Universidad de Panamá

El profesor José Emilio Moreno fue electo rector de la Universidad de Panamá tras liderar los resultados divulgados por la Junta Central de Escrutinio el pasado 1 de julio de 2026.

Moreno obtuvo el triunfo con el 55 % de los votos ponderados entre profesores, estudiantes y personal administrativo. Su toma de posesión está programada para el próximo 1 de octubre de 2026.