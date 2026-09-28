Chiriquí Nacionales -  28 de septiembre de 2026 - 15:07

INADEH anuncia vacantes para instructores e instructoras de Chiriquí

Las plazas de empleo del INADEH se ofrecerán este 29 y 30 de septiembre en Chiriquí. Los postulantes deberán contar con capacitación y experiencia.

INADEH anuncia vacantes para instructores.

INADEH anuncia vacantes para instructores.

INADEH
Orlanys Castellano
Por Orlanys Castellano

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el desarrollo Humano (INADEH) anunció varias plazas de empleo disponibles para instructores e instructoras en sus centros de formación ubicados en la provincia de Chiriquí.

Conoce dónde se necesitan instructores y las áreas disponibles

  • Modistería: 2 instructores
  • Artesanías: 2 instructores
  • Fitotecnia: 2 instructores
  • Zootecnia: 2 instructores
  • Meliponicultura: 2 instructores
  • Gastronomía y panadería: 2 instructores
  • Bar y restaurante: 2 instructores
  • Electricidad: 2 instructores
  • Paneles solares: 2 instructores
  • Construcción: 2 instructores
  • Tecnologías de la Información: 2 instructores
  • Inglés: 1 instructor
  • Adulto mayor: 1 instructor
  • Desarrollo humano: 1 instructor
  • Ambiente: 1 instructor
  • Logística: 1 instructor
  • Primeros auxilios: 1 instructor
  • Belleza: 1 instructor
  • Barismo: 1 instructor

¿Dónde y cuándo se realizará la convocatoria del INADEH?

La convocatoria del INADEH se realizará en dos puntos de Chiriquí:

  • Volcán: martes 29 de septiembre, de 8:00 a.m. a 2:00 p.m., en la Junta Comunal de Volcán.
  • Boquete: miércoles 30 de septiembre, de 8:00 a.m. a 2:00 p.m., en la Feria Internacional de las flores y del Café de Boquete, Salón Arcoíris.

Requisitos de la convocatoria

  • Hoja de vida.
  • Copia de la cédula de identidad personal.
  • Formación en las áreas requeridas.
  • Entre 3 y 5 años de experiencia profesional docente.
  • Estar paz y salvo con la Dirección General de Ingresos (DGI) y la Caja de Seguro Social (CSS).

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