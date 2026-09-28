INADEH anuncia vacantes para instructores e instructoras de Chiriquí

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el desarrollo Humano (INADEH) anunció varias plazas de empleo disponibles para instructores e instructoras en sus centros de formación ubicados en la provincia de Chiriquí.
Conoce dónde se necesitan instructores y las áreas disponibles
- Modistería: 2 instructores
- Artesanías: 2 instructores
- Fitotecnia: 2 instructores
- Zootecnia: 2 instructores
- Meliponicultura: 2 instructores
- Gastronomía y panadería: 2 instructores
- Bar y restaurante: 2 instructores
- Electricidad: 2 instructores
- Paneles solares: 2 instructores
- Construcción: 2 instructores
- Tecnologías de la Información: 2 instructores
- Inglés: 1 instructor
- Adulto mayor: 1 instructor
- Desarrollo humano: 1 instructor
- Ambiente: 1 instructor
- Logística: 1 instructor
- Primeros auxilios: 1 instructor
- Belleza: 1 instructor
- Barismo: 1 instructor
¿Dónde y cuándo se realizará la convocatoria del INADEH?
La convocatoria del INADEH se realizará en dos puntos de Chiriquí:
- Volcán: martes 29 de septiembre, de 8:00 a.m. a 2:00 p.m., en la Junta Comunal de Volcán.
- Boquete: miércoles 30 de septiembre, de 8:00 a.m. a 2:00 p.m., en la Feria Internacional de las flores y del Café de Boquete, Salón Arcoíris.
Requisitos de la convocatoria
- Hoja de vida.
- Copia de la cédula de identidad personal.
- Formación en las áreas requeridas.
- Entre 3 y 5 años de experiencia profesional docente.
- Estar paz y salvo con la Dirección General de Ingresos (DGI) y la Caja de Seguro Social (CSS).