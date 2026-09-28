Panamá cambia su estrategia contra el cáncer cervicouterino: estas son las nuevas medidas

El Ministerio de Salud (Minsa) presentó nuevas normas para fortalecer la prevención y detección temprana del cáncer cervicouterino en Panamá , con énfasis en el tamizaje, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de lesiones preinvasoras. Según cifras del Instituto Oncológico Nacional (ION) citadas por la entidad, en 2024 se registraron 376 casos de cáncer de cuello uterino y 71 muertes.

El Minsa lanzó las nuevas Normas Técnico-Administrativas del Programa de Prevención y Detección de Lesiones Pre-invasoras del Cáncer Cervicouterino y sus Guías de Manejo.

Contenido relacionado: Minsa recibe 50 mil vacunas contra el VPH: ¿Quiénes deben recibir la segunda dosis?

La actualización establece un flujo de atención para facilitar que el personal de salud pueda orientar a las pacientes hacia las diferentes etapas del diagnóstico y tratamiento, incluyendo la colposcopía y las intervenciones correspondientes.

También se fortalecen las estrategias de tamizaje mediante pruebas de genotipificación del Virus del Papiloma Humano (VPH) y las alternativas de citología disponibles, de acuerdo con las características y necesidades de cada paciente.

Uno de los objetivos es evitar que las mujeres queden sin atención después de recibir un resultado anormal y garantizar el acceso oportuno al diagnóstico, tratamiento y seguimiento.

Panamá apunta a la estrategia 90-70-90

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, destacó que el país busca avanzar hacia las metas de la estrategia 90-70-90:

Alcanzar un 90 % de cobertura de vacunación contra el VPH .

Lograr que el 70 % de las mujeres sean tamizadas oportunamente .

Conseguir que el 90 % de las mujeres con lesiones identificadas reciban tratamiento y seguimiento.

Boyd señaló que el plan deberá abarcar todo el país, incluyendo las áreas más remotas y las comarcas.

Vacuna contra el VPH forma parte de la prevención

El Minsa reiteró que la prevención comienza desde edades tempranas con la vacunación contra el VPH, además de la educación para la salud y los controles correspondientes. Recientemente llegaron al país 50 mil dosis de la vacuna contra el VPH, con las que Panamá alcanzó un total de 177 mil dosis disponibles.

El asesor del Minsa, Alex González, indicó que la vacuna está disponible gratuitamente en instalaciones del Minsa y la Caja de Seguro Social (CSS) y está dirigida a niñas y niños desde los 9 años, de acuerdo con el esquema de vacunación establecido.

La institución exhortó a padres y acudientes a cumplir con la vacunación de los menores y recordó a las mujeres la importancia de acudir a los controles de tamizaje, atender los resultados anormales y cumplir con las indicaciones médicas para reducir el riesgo de desarrollar cáncer cervicouterino.