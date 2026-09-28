Más de 1,000 personas viven en situación de calle en la ciudad de Panamá

Más de mil personas se encuentran en situación de calle en la ciudad de Panamá, según datos oficiales, ante un escenario que lleva a autoridades y representantes de la Iglesia a analizar acciones que permitan brindar atención y acompañamiento. Entre los corregimientos con mayor presencia de esta población están El Chorrillo, Santa Ana, Calidonia y Curundú.

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¿Cuántas personas están en situación de calle en la ciudad de Panamá?

De acuerdo con los datos proporcionados, actualmente se contabilizan más de mil personas en esta condición en la capital. Cerca del 90 % son hombres y, según la información oficial, entre esta población se identifican casos relacionados con consumo de alcohol y drogas, así como problemas de salud mental.

Ante el aumento registrado, autoridades y representantes de la Iglesia analizan las acciones que deben implementarse para atender la situación.

Ante el aumento de la cantidad de personas en situación de calle, las autoridades y representantes de la iglesia analizan las acciones que se deben tomar de manera urgente.



Según datos oficiales, actualmente hay más de mil personas en esta condición en la ciudad capital, de las… pic.twitter.com/kuIZn7JCn7 — Telemetro Reporta (@TReporta) September 28, 2026

La ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, señaló que la Alcaldía de Panamá cuenta con un registro sobre esta población y que la ciudad de Panamá ocupa el primer lugar, por lo que se trabaja para ofrecer acompañamiento y apoyo a las personas que lo requieren.

¿Dónde se concentra la mayor cantidad de casos?

En la ciudad capital, entre los corregimientos donde se observa una mayor presencia de personas en situación de calle se encuentran:

El Chorrillo.

Santa Ana.

Calidonia.

Curundú.

Las autoridades trabajan en mecanismos de acompañamiento y atención para responder a las necesidades de esta población, mientras se analiza qué acciones deben adoptarse ante el aumento de casos.