¿Quién ganó Yo Me Llamo Panamá 2025? Este fue el imitador que conquistó la gran final

Conoce el ganador de Yo Me Llamo Panamá 2025.

El imitador de la séptima temporada de Yo Me Llamo Panamá 2025 fue el participante Bad Bunny quien con 94.0 puntos logro conquistar al público y al jurado calificador.

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¿Quién ganó Yo Me Llamo Panamá 2025?

La séptima temporada de Yo Me Llamo Panamá 2025 tuvo su gran final el 16 de septiembre, donde el público conoció al ganador de esa edición. El imitador de Bad Bunny, su nombre real es Vittorio, se alzo con la victoria tras obtener un puntaje de 94.0 puntos.

Bad Bunny, ganador de Yo Me Llamo Panamá 2025. Telemetro

Los otros tres imitadores que llegaron a la última gala de la competencia fueron:

Ivy Queen

Alejandro Torres

Elvis Presley

¿Qué ganó Bad Bunny?

Como ganador de Yo Me Llamo Panamá 2025, Vittorio recibió un premio de B/.10,000.00 y un automóvil nuevo.

La temporada de 2025 reunió a imitadores de reconocidos artistas nacionales e internacionales, quienes fueron avanzando gala tras gala hasta llegar a la final.