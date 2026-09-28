| Telemetro
Panamá Yo me Llamo -  28 de septiembre de 2026 - 12:30

¿Quién ganó Yo Me Llamo Panamá 2025? Este fue el imitador que conquistó la gran final

La gran final de Yo Me Llamo Panamá 2025 estuvo llena de emoción y definió al imitador que se llevo el título de esa temporada.

Conoce el ganador de Yo Me Llamo Panamá 2025.

Conoce el ganador de Yo Me Llamo Panamá 2025.

Imagen creada con la IA/ Telemetro

¿Quién ganó Yo Me Llamo Panamá 2025?

La séptima temporada de Yo Me Llamo Panamá 2025 tuvo su gran final el 16 de septiembre, donde el público conoció al ganador de esa edición. El imitador de Bad Bunny, su nombre real es Vittorio, se alzo con la victoria tras obtener un puntaje de 94.0 puntos.

Bad Bunny, ganador de Yo Me Llamo Panamá 2025.

Bad Bunny, ganador de Yo Me Llamo Panamá 2025.

Los otros tres imitadores que llegaron a la última gala de la competencia fueron:

  • Ivy Queen

  • Alejandro Torres

  • Elvis Presley

¿Qué ganó Bad Bunny?

Como ganador de Yo Me Llamo Panamá 2025, Vittorio recibió un premio de B/.10,000.00 y un automóvil nuevo.

La temporada de 2025 reunió a imitadores de reconocidos artistas nacionales e internacionales, quienes fueron avanzando gala tras gala hasta llegar a la final.

En esta nota:
Seguir leyendo

Yo Me Llamo All Stars: ¿cuándo es la final?

¡Todo listo para la final de Yo Me Llamo All Stars! Estos son los cuatro finalistas

Yo Me Llamo All Stars: así quedó la tabla tras el séptimo show en vivo, ¿quiénes fueron eliminados?

Recomendadas

Más Noticias