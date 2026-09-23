Yo Me Llamo All Stars: conoce quiénes son los cuatro finalistas

El pasado martes 22 de septiembre se vivió la séptima gala de la semifinal de Yo Me Llamo All Stars, una noche en la que el cantante panameño Boza estuvo como invitado especial disfrutando de las presentaciones.
¿Quiénes fueron eliminados?
Tras una noche decisiva, dos imitadores quedaron fuera de la competencia: Chayanne y Bob Marley.
Conoce a los cuatro participantes que pasaron a la gran final
Los concursantes que lograron avanzar a la última etapa de la competencia son:
- Eminem
- La Lupe
- Camilo Sesto
- Ivy Queen
Los cuatro finalistas se enfrentarán el próximo martes 29 de septiembre, cuando se conocerá al ganador o ganadora de Yo Me Llamo All Stars Panamá.
La gran final promete una noche decisiva para los imitadores que han conquistado al público durante esta competencia.