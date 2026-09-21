Reik llegará a Panamá en noviembre de 2026: conoce la fecha y precios de los boletos

El trío de pop latino Reik se presentará en Panamá el próximo 14 de noviembre, como parte de su gira internacional Reik 2026 Tour. El concierto se llevará a cabo en la Arena Roberto Durán.
El grupo se dio a conocer en 2005, principalmente gracias a su megaéxito "Yo quisiera", canción que se convirtió en un himno del pop romántico.
Las canciones más populares de Reik
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"Yo quisiera": el sencillo principal que los lanzó al estrellato y que habla sobre el dolor de estar enamorado de una mejor amiga.
"Noviembre sin ti": uno de sus temas más emblemáticos y nostálgicos.
Conoce la lista de precios del concierto de Reik
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VIP Central: B/. 168.00
VIP Lateral: B/. 140.00
Platinum Central: B/. 123.20
Platinum Lateral: B/. 112.00
Gold Central: B/. 100.80
Gold Lateral: B/. 89.60
Silver Central: B/. 78.40
Silver Lateral: B/. 56.00
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