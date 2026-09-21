¿Cuándo se juega el sorteo del Gordito del Zodiaco de septiembre?

La Lotería Nacional de Beneficencia de Panamá informó que el Gordito del Zodiaco Millonario se jugará el viernes 2 de octubre de 2026. El sorteo estaba programado originalmente para el viernes 25 de septiembre, pero la entidad decidió trasladarlo una semana después tras evaluar aspectos operativos y solicitudes presentadas por los vendedores de billetes.

Según la Lotería Nacional, la nueva fecha coincidirá con los periodos de pago de las quincenas de los trabajadores de los sectores público y privado, así como de los jubilados.

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La institución explicó que el cambio busca generar mejores condiciones para la venta de chances y billetes, además de facilitar la disponibilidad económica de las personas interesadas en participar.

La Lotería Nacional agradeció la comprensión de los billeteros y clientes ante la modificación e indicó que continuará trabajando en la organización de sus próximos sorteos.