¿Cuándo se juega el sorteo del Gordito del Zodiaco de septiembre?

La Lotería Nacional de Beneficencia de Panamá informó que el Gordito del Zodiaco Millonario se jugará el viernes 2 de octubre de 2026. El sorteo estaba programado originalmente para el viernes 25 de septiembre, pero la entidad decidió trasladarlo una semana después tras evaluar aspectos operativos y solicitudes presentadas por los vendedores de billetes.
La institución explicó que el cambio busca generar mejores condiciones para la venta de chances y billetes, además de facilitar la disponibilidad económica de las personas interesadas en participar.
La Lotería Nacional agradeció la comprensión de los billeteros y clientes ante la modificación e indicó que continuará trabajando en la organización de sus próximos sorteos.