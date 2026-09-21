Gordito del Zodiaco Entretenimiento -  21 de septiembre de 2026 - 15:42

¿Cuándo se juega el sorteo del Gordito del Zodiaco de septiembre?

Según la Lotería Nacional de Panamá, la nueva fecha del Gordito del Zodiaco de septiembre coincidirá con los periodos de pago de las quincenas.

Sorteo del Gordito del Zodiaco de septiembre.

Sorteo del Gordito del Zodiaco de septiembre.

Telemetro
Ana Canto
Por Ana Canto

La Lotería Nacional de Beneficencia de Panamá informó que el Gordito del Zodiaco Millonario se jugará el viernes 2 de octubre de 2026. El sorteo estaba programado originalmente para el viernes 25 de septiembre, pero la entidad decidió trasladarlo una semana después tras evaluar aspectos operativos y solicitudes presentadas por los vendedores de billetes.

Según la Lotería Nacional, la nueva fecha coincidirá con los periodos de pago de las quincenas de los trabajadores de los sectores público y privado, así como de los jubilados.

La institución explicó que el cambio busca generar mejores condiciones para la venta de chances y billetes, además de facilitar la disponibilidad económica de las personas interesadas en participar.

La Lotería Nacional agradeció la comprensión de los billeteros y clientes ante la modificación e indicó que continuará trabajando en la organización de sus próximos sorteos.

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