¿Se le dañó un electrodoméstico por un apagón? Tiene 15 días para reclamar y podría recibir indemnización

La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) recordó a los usuarios que pueden presentar reclamos cuando sus aparatos eléctricos resulten dañados producto de apagones , fluctuaciones u otras incidencias en la red eléctrica y explicó los plazos que deben cumplirse para solicitar una indemnización.

La entidad aclaró que existe una penalización para las empresas distribuidoras que incumplan una orden de indemnización: deberán resarcir al usuario con el doble del valor evaluado del aparato eléctrico dañado.

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¿Cuándo una distribuidora debe pagar el doble por un aparato dañado?

El pago del doble no se genera automáticamente cuando ocurre el daño. Según la ASEP, primero debe desarrollarse el proceso de reclamación y existir una resolución favorable al usuario.

La @AsepPanama explica que las distribuidoras eléctricas están obligadas a pagar el doble del costo de cada aparato dañado por incidencias en la red eléctrica, si no cumplen con el tiempo de respuesta de 30 días establecido tras emitida la orden de indemnización en favor del… pic.twitter.com/Ohfw1by25P — Telemetro Reporta (@TReporta) September 21, 2026

Una vez acogido el reclamo, la ASEP dispone de 30 días hábiles para emitir una resolución. Si la decisión favorece al reclamante, la entidad emitirá una orden de indemnización que la empresa distribuidora deberá cumplir en un plazo de 30 días calendario.

“En caso que la empresa distribuidora incumpla con los tiempos de pago dictados, la norma establece una penalización automática de resarcir al usuario con el doble del valor evaluado del aparato eléctrico dañado”, detalló la ASEP. “En caso que la empresa distribuidora incumpla con los tiempos de pago dictados, la norma establece una penalización automática de resarcir al usuario con el doble del valor evaluado del aparato eléctrico dañado”, detalló la ASEP.

¿Cuánto tiempo tengo para reclamar por un electrodoméstico dañado?

Los usuarios deben prestar especial atención a los plazos establecidos para realizar el trámite.

De acuerdo con la ASEP, el procedimiento contempla los siguientes tiempos:

15 días a partir de la incidencia: el cliente debe presentar ante la empresa distribuidora el reclamo por los aparatos eléctricos dañados.

el cliente debe presentar ante la empresa distribuidora el reclamo por los aparatos eléctricos dañados. 15 días calendario: es el plazo que tiene la distribuidora para responder al reclamo.

es el plazo que tiene la distribuidora para responder al reclamo. 30 días: si la empresa rechaza la solicitud o no responde dentro del periodo establecido, el cliente debe acudir a la ASEP para formalizar el proceso.

si la empresa rechaza la solicitud o no responde dentro del periodo establecido, el cliente debe acudir a la ASEP para formalizar el proceso. 30 días hábiles: una vez acogido el reclamo, la ASEP dispone de este periodo para emitir una resolución.

una vez acogido el reclamo, la ASEP dispone de este periodo para emitir una resolución. 30 días calendario: si la resolución favorece al usuario, la distribuidora dispone de este plazo para cumplir la orden de indemnización.

Si la distribuidora no cumple con el pago dentro de este último periodo, se activa la penalización establecida en la normativa.

ASEP pide a clientes presentar sus reclamos

La autoridad hizo un llamado a los usuarios del sistema de distribución eléctrica del país para que presenten los reclamos correspondientes cuando una incidencia en la red ocasione daños en sus aparatos eléctricos. Los reclamos por este tipo de daños se mantienen entre las quejas registradas por la entidad.

Según las estadísticas divulgadas por la ASEP, los reclamos por daños de aparatos eléctricos representaron el 12% del total en 2024 y el 8% durante 2025. Entre enero y el 31 de agosto de 2026, este tipo de reclamos representó el 7% del total, de acuerdo con la institución.

La ASEP indicó que actualmente los reclamos relacionados con daños de aparatos eléctricos ocupan el segundo lugar dentro de sus estadísticas.