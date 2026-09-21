Mulino invita a Google, Apple, Intel y otras multinacionales a invertir en Panamá

El presidente José Raúl Mulino invitó a empresas estadounidenses y multinacionales a continuar invirtiendo y ampliando sus operaciones en Panamá durante un encuentro celebrado en Nueva York con directivos empresariales reunidos por el Council of the Americas (COA).

Entre las compañías participantes estuvieron Google, Apple, Intel, Ericsson, Mitsubishi, PepsiCo y Pfizer, según la información divulgada por Presidencia. La participación de estas y otras compañías en la agenda empresarial del mandatario había sido anunciada antes de su viaje a Nueva York.

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Mulino invita a empresas a participar en proyectos de Panamá

Durante su intervención, Mulino presentó a los empresarios un panorama de la economía panameña y expuso proyectos de infraestructura que su administración busca desarrollar.

“Este año vamos por más, con planes de inversiones en infraestructura de carreteras, hospitales, puentes, unos que se están construyendo y otros que vendrán. Invito al empresariado norteamericano a participar en estos proyectos”, manifestó el mandatario. “Este año vamos por más, con planes de inversiones en infraestructura de carreteras, hospitales, puentes, unos que se están construyendo y otros que vendrán. Invito al empresariado norteamericano a participar en estos proyectos”, manifestó el mandatario.

Mulino destacó proyectos relacionados con carreteras, hospitales, sistemas de agua potable, transporte y logística, además de iniciativas vinculadas con el Canal de Panamá.

Presidencia había informado en julio que el Gobierno mantenía más de 700 obras públicas en ejecución en el país, cifra que fue reiterada durante el encuentro empresarial.

Tren Panamá-David entre los proyectos presentados

Entre las iniciativas mencionadas por Mulino figura el tren Panamá-David, proyecto que el mandatario señaló que busca dejar estructurado e iniciado durante su administración.

También se refirió a los proyectos de los anillos hidráulicos de Panamá Este y Panamá Norte, así como a iniciativas para ampliar la capacidad de producción de agua potable en Azuero.

En materia logística, el mandatario destacó las oportunidades relacionadas con Petroterminal de Panamá y los proyectos contemplados dentro del programa de inversiones del Canal.

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Canal de Panamá proyecta inversiones por $8,500 millones

Los planes de inversión relacionados con el Canal de Panamá, estimados en $8,500 millones para los próximos años, también fueron presentados como oportunidades para el desarrollo de nuevos proyectos.

Entre las iniciativas mencionadas están dos nuevas terminales portuarias, un corredor logístico y el proyecto del embalse de Río Indio.

El plan de inversiones por $8,500 millones y proyectos como las nuevas terminales portuarias, Río Indio y el corredor logístico también fueron expuestos este lunes durante el encuentro de Mulino con la CEO de Citi, Jane Fraser.

Council of the Americas destaca proyectos en ejecución

Durante el encuentro, Andrés Gluski, presidente de la Junta Directiva de Americas Society/Council of the Americas (AS/COA), se refirió a las obras que desarrolla el Gobierno panameño.

Gluski mencionó proyectos como la Línea 3 del Metro y el cuarto puente sobre el Canal, además de carreteras, hospitales y sistemas de agua potable.

También hizo referencia a la reforma de la Caja de Seguro Social (CSS), la reducción de la migración irregular por Darién y los avances de Panamá en materia de listas internacionales, según el reporte oficial del encuentro.

Mulino desarrolla agenda empresarial en Nueva York

El encuentro forma parte de la agenda que desarrolla Mulino en Nueva York durante la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Además del foro con Council of the Americas, el mandatario sostuvo este lunes una reunión con Jane Fraser, CEO de Citi, en la que fueron abordadas oportunidades de financiamiento e inversión relacionadas con infraestructura, logística, tecnología y otros sectores.

La agenda oficial de Mulino contempla reuniones con representantes de instituciones financieras, empresas multinacionales y organismos internacionales durante su estancia en Nueva York.