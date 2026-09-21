CSS llamará a empleadores morosos: deuda por cuotas asciende a B/.300 millones

La Caja de Seguro Social ( CSS ) inició este lunes 21 de septiembre un proceso nacional de atención y gestión de cobro dirigido a los empleadores, mediante su Centro de Contactos 199. La iniciativa busca recuperar la morosidad en el pago de la cuota empleado-empleador, que asciende a B/.300 millones.

El personal de la institución podrá comunicarse con los empleadores para ofrecerles los siguientes servicios:

Informarles sobre el estado de sus cuentas y los saldos pendientes.

Orientarlos acerca de convenios y arreglos de pago.

Verificar y actualizar sus datos de contacto.

Comprobar y actualizar los pagos registrados.

Atender consultas relacionadas con sus obligaciones.

La CSS aclaró que todos los convenios y arreglos de pago se formalizan exclusivamente en sus oficinas.

¿Qué datos nunca solicitará la CSS por teléfono?

Durante las llamadas, el personal de la institución nunca pedirá:

Depósitos, transferencias o pagos a cuentas de personas naturales, ya sean funcionarios o terceros.

Contraseñas o claves de acceso al Sistema de Ingresos y Prestaciones Económicas (SIPE) o a la banca en línea.

Códigos de verificación.

Datos de tarjetas de crédito o débito.

Pagos para obtener descuentos o condonaciones.

Dinero para agilizar trámites.

El proceso se realiza en cumplimiento del artículo 121 del Texto Único de la Ley 51 de 2005, reformada por la Ley 462 de 2025, que dispone que la CSS gestione el cobro de la morosidad mediante los mecanismos disponibles.

La entidad exhortó a los empleadores a mantenerse al día para evitar recargos e intereses. Los pagos pueden realizarse mediante la banca en línea, la plataforma Mi Caja Digital o en cualquiera de las agencias de la CSS en el país.