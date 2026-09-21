Pago del PASE-U por el IFARHU: escuelas que recibirán la tarjeta este martes en el Roberto Duran

Pago del PASE-U por el IFARHU

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) iniciará este martes 22 de septiembre la jornada de entrega de tarjetas PUNCH, correspondiente al pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal ( PASE-U ) en Panamá Centro.

La atención se realizará de 7:00 a.m. a 12:00 p.m. en la Ciudad Deportiva Irving Saladino, en Juan Díaz, donde se habilitarán la Arena Roberto Durán y el Centro de Combate.

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PASE-U: ¿quiénes deben ir al Roberto Durán?

La Arena Roberto Durán estará destinada a la atención del público en general.

Para este martes 22 de septiembre están convocados acudientes de centros educativos ubicados en los corregimientos de Don Bosco y Juan Díaz.

Escuelas de Don Bosco

C.E. Bilingüe Shaddai

Colegio Claret

Colegio Particular Osiris

Colonias Adventist School

Escuela Bilingüe Santo Domingo Savio

Escuela Don Bosco

Escuela Federico Escobar

Escuela Preparatoria Bilingüe San Francisco

Escuela Villa Catalina

I.P.T. Don Bosco

Instituto Ferrini Bilingüe Panamá

Instituto Bilingüe Eliel

Escuelas de Juan Díaz

Colegio Secundario Elena Chávez de Pinate

Escuela Adventista de Ciudad Radial

Escuela Carmen Solé Bosch

Escuela Gaspar Octavio Hernández

Escuela José María Torrijos

Escuela La Concepción

Escuela República de Guatemala

Escuela Toribio Berrío Sosa

¿Quiénes serán atendidos en el Centro de Combate?

El Centro de Combate estará habilitado exclusivamente para brindar atención prioritaria a:

Acudientes con discapacidad.

Mujeres embarazadas.

Personas con condiciones médicas debidamente comprobadas.

Madres con niños de brazos.

El resto de los acudientes convocados deberá dirigirse a la Arena Roberto Durán.

¿Qué corregimientos recibirán la tarjeta PUNCH el miércoles 23?

La entrega del PASE-U continuará el miércoles 23 de septiembre. Para esa jornada serán convocados centros educativos pertenecientes a los corregimientos de:

Juan Díaz

Parque Lefevre

Río Abajo

Pueblo Nuevo

Los acudientes deben verificar la programación correspondiente AQUÍ a su centro educativo antes de acudir al punto de entrega.

¿Qué deben llevar para retirar la tarjeta PUNCH?

Para agilizar el proceso, los acudientes convocados deben contar con su cédula vigente. En caso de encontrarse en trámite, podrán presentar la constancia correspondiente emitida por el Tribunal Electoral.

El IFARHU también ha recomendado descargar previamente la aplicación PUNCH y completar la validación correspondiente.

No es necesario llevar al estudiante para retirar la tarjeta ni acudir desde el día anterior para formar filas.

La tarjeta PUNCH funcionará como el medio para recibir los pagos correspondientes del PASE-U una vez se complete el proceso de entrega y activación.