Pago del PASE-U por el IFARHU: escuelas que recibirán la tarjeta este martes en el Roberto Duran

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) iniciará este martes 22 de septiembre la jornada de entrega de tarjetas PUNCH, correspondiente al pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) en Panamá Centro.
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PASE-U: ¿quiénes deben ir al Roberto Durán?
La Arena Roberto Durán estará destinada a la atención del público en general.
Para este martes 22 de septiembre están convocados acudientes de centros educativos ubicados en los corregimientos de Don Bosco y Juan Díaz.
Escuelas de Don Bosco
- C.E. Bilingüe Shaddai
- Colegio Claret
- Colegio Particular Osiris
- Colonias Adventist School
- Escuela Bilingüe Santo Domingo Savio
- Escuela Don Bosco
- Escuela Federico Escobar
- Escuela Preparatoria Bilingüe San Francisco
- Escuela Villa Catalina
- I.P.T. Don Bosco
- Instituto Ferrini Bilingüe Panamá
- Instituto Bilingüe Eliel
Escuelas de Juan Díaz
- Colegio Secundario Elena Chávez de Pinate
- Escuela Adventista de Ciudad Radial
- Escuela Carmen Solé Bosch
- Escuela Gaspar Octavio Hernández
- Escuela José María Torrijos
- Escuela La Concepción
- Escuela República de Guatemala
- Escuela Toribio Berrío Sosa
¿Quiénes serán atendidos en el Centro de Combate?
El Centro de Combate estará habilitado exclusivamente para brindar atención prioritaria a:
- Acudientes con discapacidad.
- Mujeres embarazadas.
- Personas con condiciones médicas debidamente comprobadas.
- Madres con niños de brazos.
El resto de los acudientes convocados deberá dirigirse a la Arena Roberto Durán.
¿Qué corregimientos recibirán la tarjeta PUNCH el miércoles 23?
La entrega del PASE-U continuará el miércoles 23 de septiembre. Para esa jornada serán convocados centros educativos pertenecientes a los corregimientos de:
- Juan Díaz
- Parque Lefevre
- Río Abajo
- Pueblo Nuevo
Los acudientes deben verificar la programación correspondiente AQUÍ a su centro educativo antes de acudir al punto de entrega.
¿Qué deben llevar para retirar la tarjeta PUNCH?
Para agilizar el proceso, los acudientes convocados deben contar con su cédula vigente. En caso de encontrarse en trámite, podrán presentar la constancia correspondiente emitida por el Tribunal Electoral.
El IFARHU también ha recomendado descargar previamente la aplicación PUNCH y completar la validación correspondiente.
No es necesario llevar al estudiante para retirar la tarjeta ni acudir desde el día anterior para formar filas.
La tarjeta PUNCH funcionará como el medio para recibir los pagos correspondientes del PASE-U una vez se complete el proceso de entrega y activación.