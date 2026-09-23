Caso DGI: Maritza Ureña llega a audiencia de garantías por investigación patrimonial

La exsubdirectora de la Dirección General de Ingresos (DGI) , Maritza Ureña González, comparece este miércoles a una audiencia de garantías en el Sistema Penal Acusatorio (SPA) de Plaza Ágora, en medio de una investigación por la presunta comisión del delito de enriquecimiento injustificado.

De acuerdo con la información preliminar del caso, la investigación contempla una posible lesión patrimonial que podría superar los B/.428 mil.

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Caso DGI: ¿Qué se investiga en el caso de Maritza Ureña?

Las autoridades investigan un presunto enriquecimiento injustificado relacionado con Ureña González, quien anteriormente ocupó el cargo de subdirectora de la DGI.

La exsubdirectora de la @DGIpma, Maritza Ureña González, compartece este miércoles a una audiencia de garantías en el SPA de Plaza Ágora, por una investigación de presunto enriquecimiento ilícito, cuya lesión patrimonial podría superar los 428 mil dólares. pic.twitter.com/OMC5XsMLGa — Telemetro Reporta (@TReporta) September 23, 2026

La audiencia de garantías de este miércoles permitirá avanzar en las actuaciones judiciales correspondientes dentro del proceso.

El monto de B/.428 mil forma parte de los elementos señalados en la investigación y no debe interpretarse como una cifra definitivamente establecida mediante sentencia.

Audiencia se realiza en Plaza Ágora

La diligencia judicial se desarrolla en las instalaciones del Sistema Penal Acusatorio de Plaza Ágora, en la ciudad de Panamá.

Ureña González había sido aprehendida previamente como parte de las diligencias desarrolladas dentro de esta investigación.

El proceso se encuentra en etapa de investigación y cualquier responsabilidad penal deberá ser determinada por las autoridades judiciales correspondientes, respetando el principio de presunción de inocencia.