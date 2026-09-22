Aprehenden a exsubdirectora de la DGI por presunto enriquecimiento injustificado y blanqueo

Maritza Ureña González, exsubdirectora de la Dirección General de Ingresos (DGI), fue aprehendida en el sector de Cerro Viento, en medio de una investigación por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales.
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Investigación en la DGI señala presunta lesión de $428 mil
Dentro de las pesquisas se señala una presunta lesión patrimonial de 428 mil dólares.
La aprehensión de Ureña González se llevó a cabo en Cerro Viento. Hasta el momento, no se han proporcionado mayores detalles sobre las diligencias realizadas durante el procedimiento.
Tras su aprehensión, corresponderá a las autoridades competentes continuar con las diligencias correspondientes y determinar las medidas que procedan dentro de la investigación.
La aprehensión de una persona forma parte de una investigación y no constituye por sí misma una declaración de culpabilidad.