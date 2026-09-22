Aprehenden a exsubdirectora de la DGI por presunto enriquecimiento injustificado y blanqueo

Aprehenden a exsubdirectora de la DGI

Maritza Ureña González, exsubdirectora de la Dirección General de Ingresos ( DGI ), fue aprehendida en el sector de Cerro Viento, en medio de una investigación por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales.

De acuerdo con la información preliminar disponible, la investigación estaría relacionada con el período comprendido entre 2019 y 2024.

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Investigación en la DGI señala presunta lesión de $428 mil

Dentro de las pesquisas se señala una presunta lesión patrimonial de 428 mil dólares.

La aprehensión de Ureña González se llevó a cabo en Cerro Viento. Hasta el momento, no se han proporcionado mayores detalles sobre las diligencias realizadas durante el procedimiento.

Tras su aprehensión, corresponderá a las autoridades competentes continuar con las diligencias correspondientes y determinar las medidas que procedan dentro de la investigación.

La aprehensión de una persona forma parte de una investigación y no constituye por sí misma una declaración de culpabilidad.