Agroferias del IMA este miércoles: revise si habrá una cerca de su comunidad

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) realizará este miércoles 23 de septiembre nuevas Agroferias en Panamá, con 11 puntos habilitados en diferentes provincias y regiones del país para que los consumidores puedan adquirir alimentos a precios accesibles.

Las jornadas comenzarán desde las 8:00 a.m., de acuerdo con la programación anunciada por la institución.

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¿Dónde habrá Agroferias del IMA este miércoles 23 de septiembre?

Estas son las sedes anunciadas para la jornada:

Veraguas

Cancha techada de Ponuga, distrito de Santiago.

Casa Comunal de Boró, distrito de La Mesa.

Panamá Oeste

Casa Comunal de Los Cañones, en La Trinidad, distrito de Capira.

Herrera

Casa Comunal de Llano Amador, en Leones, distrito de Las Minas.

Chiriquí

Parque Turístico Río Sereno, distrito de Renacimiento.

Colón

Parque Público de Cuango, distrito de Santa Isabel.

Coclé

Casa Cultural de Vista Hermosa, en Cañaveral, distrito de Penonomé.

Darién

Terrenos de la Feria de Santa Fe, distrito de Santa Fe.

Los Santos

Cancha Comunal de Los Ángeles, distrito de Los Santos.

Comarca Ngäbe-Buglé

Comunidad de Río Chiriquí, distrito de Kusapín.

Junta Comunal de Peñas Blancas, distrito de Müna.

Consultas las Agroferias del IMA para este miércoles 23 de septiembre



Conoce las sedes

Desde las 8:00 a.m.

Lleva tu bolsa reutilizable y tu cédula

¡Por un Panamá que consume lo nuestro!#ConPasoFirme pic.twitter.com/GJGu8kLSc0 — Instituto de Mercadeo Agropecuario (@IMA_Pma) September 21, 2026

¿A qué hora comienzan las Agroferias?

De acuerdo con el IMA, las Agroferias programadas para este miércoles 23 de septiembre comenzarán desde las 8:00 a.m.

Estas jornadas forman parte de las actividades que desarrolla la institución para facilitar a los consumidores el acceso a productos alimenticios a precios accesibles.

Quienes tengan previsto acudir a alguno de los puntos anunciados deben verificar la sede correspondiente a su provincia o región antes de trasladarse.