¡Bad Bunny gana Yo Me Llamo 2025! Así fue la gran final de la séptima temporada

El escenario de los sueños volvió a brillar y eligió a su nueva estrella: Bad Bunny, quien se alzó con la victoria en la séptima temporada de Yo Me Llamo Panamá tras obtener un puntaje de 94.0 puntos.

Vittorio, nombre real del imitador de Bad Bunny, deslumbró junto a otros tres finalistas en una noche llena de emoción, talento y competencia, donde se lo jugaron todo por el primer lugar.

Como ganador, recibió B/. 10,000.00 y un automóvil nuevo. El segundo lugar fue para Ivy Queen, el tercer lugar lo ocupó Alejandro Torres, y en el cuarto puesto quedó el imitador de Elvis Presley.

En esta temporada, Yo Me Llamo ofreció grandes presentaciones protagonizadas por talentosos participantes, quienes demostraron que en Panamá hay un enorme potencial artístico.

¡EL CONEJO MALO SE LLEVA LA CORONA DE LA SÉPTIMA TEMPORADA! @the_v_one_ LLEVÁNDOSE EL CORAZÓN DE TODOS POR SU GRAN ESFUERZO #YoMeLlamoPa

Canciones de la final de Yo Me Llamo Panamá 2025

Elvis Presley

Suspicious Mind

A Little Less Conversation

Bad Bunny

Ella es Calladita

Voy a Llevarte Pa' PR

Ivy Queen

Llora

Tuya Soy

Alejandro Torres