¡Bad Bunny gana Yo Me Llamo 2025! Así fue la gran final de la séptima temporada

El escenario de los sueños volvió a brillar y eligió a su nueva estrella: Bad Bunny, quien se alzó con la victoria en la séptima temporada de Yo Me Llamo Panamá tras obtener un puntaje de 94.0 puntos.
Como ganador, recibió B/. 10,000.00 y un automóvil nuevo. El segundo lugar fue para Ivy Queen, el tercer lugar lo ocupó Alejandro Torres, y en el cuarto puesto quedó el imitador de Elvis Presley.
En esta temporada, Yo Me Llamo ofreció grandes presentaciones protagonizadas por talentosos participantes, quienes demostraron que en Panamá hay un enorme potencial artístico.
Canciones de la final de Yo Me Llamo Panamá 2025
Elvis Presley
- Suspicious Mind
- A Little Less Conversation
Bad Bunny
- Ella es Calladita
- Voy a Llevarte Pa' PR
Ivy Queen
- Llora
- Tuya Soy
Alejandro Torres
- Vivo de tus Recuerdos
- Ella Viene a Verme Mi