¡No te lo pierdas! Yo Me Llamo 2025: concierto gratuito en Westland Mall este 13 de septiembre

Concierto gratuito en Westland Mall por los participantes de Yo Me Llamo 2025.

¡Arraiján, prepárate! Este sábado 13 de septiembre se celebrará un concierto gratuito con todos los participantes de la séptima temporada de Yo Me Llamo 2025 , a partir de las 3:00 p.m. en Westland Mall.

¡EL FENÓMENO YO ME LLAMO LLEGA AL WEST! y todos estan invitados a formar parte de una tarde llena de música, baile y mucho talento junto a nuestros grandes artistas ¡LOS ESPERAMOS! Este sábado 13 de septiembre desde las 3PMen Westland Mall #YoMeLlamoPa

El último show de Yo Llamo 2025 estará cargado de talento

El martes 16 de septiembre se realizará el gran final de la séptima temporada de Yo Me Llamo 2025, donde cuatro competidores se enfrentarán por el título del ganador de la temporada.