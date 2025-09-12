¡No te lo pierdas! Yo Me Llamo 2025: concierto gratuito en Westland Mall este 13 de septiembre

¡Arraiján, prepárate! Este sábado 13 de septiembre se celebrará un concierto gratuito con todos los participantes de la séptima temporada de Yo Me Llamo 2025, a partir de las 3:00 p.m. en Westland Mall.
Embed - Yo Me Llamo on Instagram: "¡EL FENÓMENO YO ME LLAMO LLEGA AL WEST! y todos estan invitados a formar parte de una tarde llena de música, baile y mucho talento junto a nuestros grandes artistas ¡LOS ESPERAMOS! Este sábado 13 de septiembre desde las 3PMen Westland Mall #YoMeLlamoPa"
El último show de Yo Llamo 2025 estará cargado de talento
El martes 16 de septiembre se realizará el gran final de la séptima temporada de Yo Me Llamo 2025, donde cuatro competidores se enfrentarán por el título del ganador de la temporada.
La competencia será intensa, ya que los finalistas deberán convencer al jurado y al público con dos rondas de canciones, demostrando todo lo aprendido durante el concurso.
Canciones del show final:
Elvis Presley
- Suspicious minds
- A little less conversation
Bad Bunny
- Ella es callaita
- Voy a llevarte pa PR
Ivy Queen
Alejandro Torres
- Vivo de tus recuerdos
- Ella viene a verme a mi
Embed - Yo Me Llamo on Instagram: " ¡Ya tenemos las canciones del último show! Con @mcdonalds_pa el escenario se llenará de sabor y talento. No olvides que tú decides quién brilla: sigue votando cada semana #YoMeLlamoPA"