| Telemetro
Yo Me Llamo Yo me Llamo -  12 de septiembre de 2025 - 11:27

¡No te lo pierdas! Yo Me Llamo 2025: concierto gratuito en Westland Mall este 13 de septiembre

¡Arraiján, prepárate! Este sábado 13 de septiembre se celebrará un concierto gratuito con todos los participantes de la séptima temporada de Yo Me Llamo 2025.

Concierto gratuito en Westland Mall por los participantes de Yo Me Llamo 2025.

Concierto gratuito en Westland Mall por los participantes de Yo Me Llamo 2025.

Telemetro
Ana Canto
Por Ana Canto

¡Arraiján, prepárate! Este sábado 13 de septiembre se celebrará un concierto gratuito con todos los participantes de la séptima temporada de Yo Me Llamo 2025, a partir de las 3:00 p.m. en Westland Mall.

Embed - Yo Me Llamo on Instagram: "¡EL FENÓMENO YO ME LLAMO LLEGA AL WEST! y todos estan invitados a formar parte de una tarde llena de música, baile y mucho talento junto a nuestros grandes artistas ¡LOS ESPERAMOS! Este sábado 13 de septiembre desde las 3PMen Westland Mall #YoMeLlamoPa"
View this post on Instagram

A post shared by Yo Me Llamo (@yomellamopa)

El último show de Yo Llamo 2025 estará cargado de talento

El martes 16 de septiembre se realizará el gran final de la séptima temporada de Yo Me Llamo 2025, donde cuatro competidores se enfrentarán por el título del ganador de la temporada.

La competencia será intensa, ya que los finalistas deberán convencer al jurado y al público con dos rondas de canciones, demostrando todo lo aprendido durante el concurso.

Canciones del show final:

Elvis Presley

  • Suspicious minds
  • A little less conversation

Bad Bunny

  • Ella es callaita
  • Voy a llevarte pa PR

Ivy Queen

  • Llora
  • Tuya Soy

Alejandro Torres

  • Vivo de tus recuerdos
  • Ella viene a verme a mi
Embed - Yo Me Llamo on Instagram: " ¡Ya tenemos las canciones del último show! Con @mcdonalds_pa el escenario se llenará de sabor y talento. No olvides que tú decides quién brilla: sigue votando cada semana #YoMeLlamoPA"
View this post on Instagram

A post shared by Yo Me Llamo (@yomellamopa)

En esta nota:
Seguir leyendo

Conozca a los finalistas de la séptima temporada de Yo Me Llamo

Yo Me Llamo 2025: ¿A qué hora y dónde ver la semifinal?

Yo Me Llamo 2025: ¿Quién merece seguir en competencia? Vota aquí

Recomendadas

Más Noticias