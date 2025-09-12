Biomuseo lanza promoción especial de vacaciones: paquete familiar por B/.20.00

El Biomuseo anunció una promoción especial por motivo de la semana de vacaciones, dirigida a panameños y residentes permanentes. El paquete para cuatro personas tendrá un costo de B/.20.00 y estará disponible desde hoy, viernes 12 de septiembre, hasta el domingo 21 de septiembre de 2025.
Biomuseo lanza promoción especial de vacaciones
La promoción no aplica con otras ofertas ni descuentos vigentes. El horario de atención del museo es de martes a viernes de 9:00 a.m. a 3:00 p.m., y los sábados y domingos de 10:00 a.m. a 3:00 p.m.. Los boletos deben adquirirse en la taquilla el mismo día de la visita.
Además, los menores de 5 años entran gratis, lo que convierte esta promoción en una opción ideal para las familias que deseen disfrutar de las exhibiciones del museo durante las vacaciones.