Biomuseo lanza promoción especial de vacaciones: paquete familiar por B/.20.00

El Biomuseo anunció una promoción especial por motivo de la semana de vacaciones, dirigida a panameños y residentes permanentes. El paquete para cuatro personas tendrá un costo de B/.20.00 y estará disponible desde hoy, viernes 12 de septiembre, hasta el domingo 21 de septiembre de 2025.

Biomuseo lanza promoción especial de vacaciones

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1966576362334163213&partner=&hide_thread=false El @biomuseo informó que durante la semana de vacaciones ofrecerá una promoción en el paquete de cuatro personas para panameños y residentes permanentes, a un precio de B/.20.00.



Será válido desde hoy viernes 12 hasta el domingo 21 de septiembre de 2025, y no aplica con otras… pic.twitter.com/pNSuwTJ7vo — Telemetro Reporta (@TReporta) September 12, 2025

La promoción no aplica con otras ofertas ni descuentos vigentes. El horario de atención del museo es de martes a viernes de 9:00 a.m. a 3:00 p.m., y los sábados y domingos de 10:00 a.m. a 3:00 p.m.. Los boletos deben adquirirse en la taquilla el mismo día de la visita.

Además, los menores de 5 años entran gratis, lo que convierte esta promoción en una opción ideal para las familias que deseen disfrutar de las exhibiciones del museo durante las vacaciones.