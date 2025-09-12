Panamá Nacionales -  12 de septiembre de 2025 - 14:22

Biomuseo lanza promoción especial de vacaciones: paquete familiar por B/.20.00

El Biomuseo ofrece un paquete para 4 personas a B/.20.00 del 12 al 21 de septiembre de 2025. Menores de 5 años entran gratis. Conoce horarios y condiciones.

Biomuseo lanza promoción especial de vacaciones

Biomuseo lanza promoción especial de vacaciones

Treporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Biomuseo anunció una promoción especial por motivo de la semana de vacaciones, dirigida a panameños y residentes permanentes. El paquete para cuatro personas tendrá un costo de B/.20.00 y estará disponible desde hoy, viernes 12 de septiembre, hasta el domingo 21 de septiembre de 2025.

Biomuseo lanza promoción especial de vacaciones

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1966576362334163213&partner=&hide_thread=false

La promoción no aplica con otras ofertas ni descuentos vigentes. El horario de atención del museo es de martes a viernes de 9:00 a.m. a 3:00 p.m., y los sábados y domingos de 10:00 a.m. a 3:00 p.m.. Los boletos deben adquirirse en la taquilla el mismo día de la visita.

Además, los menores de 5 años entran gratis, lo que convierte esta promoción en una opción ideal para las familias que deseen disfrutar de las exhibiciones del museo durante las vacaciones.

En esta nota:
Seguir leyendo

San Miguelito ofrece talleres gratuitos de habilidades blandas en septiembre

Presupuesto 2026 podría ser devuelto al Ejecutivo tras revisión en la Asamblea Nacional

CSS inicia traslados de pacientes de Aguadulce a Las Tablas para reducir lista de espera

Recomendadas

Más Noticias