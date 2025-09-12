Panamá Nacionales -  12 de septiembre de 2025 - 14:59

IDAAN: Cinco empresas presentan propuestas para mejoras en las potabilizadoras Cabra 1 y 2

Cinco empresas participan en la licitación para modernizar las plantas Cabra 1 y 2, proyecto que beneficiará a más de 100 mil residentes, según IDAAN.

Banco Interamericano de Desarrollo será la encargada de evaluar las propuestas en el IDAAN

Banco Interamericano de Desarrollo será la encargada de evaluar las propuestas en el IDAAN

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que este viernes se llevó a cabo la apertura de sobres del acto público para el proyecto de mejoras en las plantas potabilizadoras Cabra 1 y 2, ubicadas en Panamá Este.

Banco Interamericano de Desarrollo será la encargada de evaluar las propuestas en el IDAAN

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1966589008164647205&partner=&hide_thread=false

En total, cinco empresas presentaron propuestas para esta obra, que busca beneficiar a más de 100 mil residentes de la zona. El plan contempla la modernización de la captación de agua, la optimización del tratamiento, el mejoramiento en la dosificación química y la rehabilitación de instalaciones auxiliares, con el fin de garantizar un servicio más eficiente y seguro.

Una comisión del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) será la encargada de evaluar las propuestas presentadas, para luego definir la empresa que ejecutará el proyecto.

En esta nota:
Seguir leyendo

Idaan inicia trabajos de cambio de válvulas en Chitré

IDAAN atiende reporte de rotura de tubería en San José, cerca de Condado del Rey

IDAAN culminará el diagnóstico para plan de desinfección de red de agua en Chitré

Recomendadas

Más Noticias