IDAAN: Cinco empresas presentan propuestas para mejoras en las potabilizadoras Cabra 1 y 2

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales ( IDAAN ) informó que este viernes se llevó a cabo la apertura de sobres del acto público para el proyecto de mejoras en las plantas potabilizadoras Cabra 1 y 2, ubicadas en Panamá Este.

Cinco empresas están interesadas en el proyecto de mejoras en las plantas potabilizadoras Cabra 1 y 2. Este viernes el IDAAN realizó la apertura de sobres.



El proyecto beneficiará a más de 100 mil residentes y contempla la modernización de la captación de agua

En total, cinco empresas presentaron propuestas para esta obra, que busca beneficiar a más de 100 mil residentes de la zona. El plan contempla la modernización de la captación de agua, la optimización del tratamiento, el mejoramiento en la dosificación química y la rehabilitación de instalaciones auxiliares, con el fin de garantizar un servicio más eficiente y seguro.

Una comisión del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) será la encargada de evaluar las propuestas presentadas, para luego definir la empresa que ejecutará el proyecto.