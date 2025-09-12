IDAAN: Cinco empresas presentan propuestas para mejoras en las potabilizadoras Cabra 1 y 2

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que este viernes se llevó a cabo la apertura de sobres del acto público para el proyecto de mejoras en las plantas potabilizadoras Cabra 1 y 2, ubicadas en Panamá Este.
Banco Interamericano de Desarrollo será la encargada de evaluar las propuestas en el IDAAN
En total, cinco empresas presentaron propuestas para esta obra, que busca beneficiar a más de 100 mil residentes de la zona. El plan contempla la modernización de la captación de agua, la optimización del tratamiento, el mejoramiento en la dosificación química y la rehabilitación de instalaciones auxiliares, con el fin de garantizar un servicio más eficiente y seguro.
Una comisión del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) será la encargada de evaluar las propuestas presentadas, para luego definir la empresa que ejecutará el proyecto.